“Notte” è il nuovo singolo di Lor3n

È in radio “Notte” il singolo di Lor3n disponibile dallo stesso giorno negli store e sulle piattaforme digitali (Musica é/Believe). Brano definito dall’autore sincero e liberatorio.

“Nel singolo racconto di una situazione post relazione in cui entrambe le persone si allontanano ma rimangono comunque legate da tutto quello che c’è stato.” Dice Lor3n. “Il messaggio principale è il cercare di ammettere il bisogno dell’altra persona, nonostante nella vita ne entrino a far parte diverse, che non per forza debbano riuscire a sostituirla. Il titolo è stato scelto dal ritornello in cui appunto parlo della notte e di quello che succede all’interno della storia nella canzone. Il brano è nato circa due anni fa, d’estate. Era pomeriggio ed ero nel mio piccolo studio strimpellando la chitarra. Ricordo che avevo bisogno di sfogarmi, e da questo bisogno sono nati i primi accordi e la melodia. È stato un processo molto istintivo e semplice, difatti in meno di un’ora la canzone era scritta, le parole e la musica sono venute da sole.”

Qui il video: https://youtu.be/tZkRbtvHGTg

“Il video, girato a Firenze, racconta attraverso le immagini quello che l’autore dice nel testo della canzone. Con l’aiuto di alcuni giovani amici – afferma la regista Alessandra Iavagnilio – abbiamo provato a raffigurare la presenza di due ragazze nella vita di un ragazzo. Una con cui è stato fidanzato ma che poi, andandosene, ha lasciato un vuoto e l’altra che è presente ora nella sua ma che non riesce a colmare quel vuoto.”

BIO

Lorenzo Iavagnilio, in arte Lor3n, nasce ad Isernia, piccola provincia del Molise, il 22 settembre 2001. Dalla tenera età si appassiona alla musica, grazie anche al sostegno della sua famiglia.

Il padre possedeva una chitarra lasciata in cantina da molti anni e il giorno in cui Lor3n l’ha scoprì fu amore a prima vista. Da quel momento, più o meno a 10 anni, ha cominciato a suonare in modo amatoriale per poi prendere lezioni in una scuola privata. Col passare degli anni, il mondo della musica l’ha incuriosito sempre di più, fino a farlo innamorare anche del pianoforte. Il mezzo per esprimersi, grazie anche ad un percorso didattico, cominciato fin da piccolo, lo ha trovato proprio nella musica, iniziando a scrivere le sue canzoni a 14 anni.

Pubblica il singolo d’esordio nel 2019, da indipendente e autoproduce l’EP “Devo Correre”. Il 2023 è l’anno segnato dalla conoscenza di Mimmo Mignogna che, con la sua etichetta indipendente Musica è, gli propone il contratto discografico. Il primo singolo, che esce il 30 giugno, si intitola “Notte”, anticipazione di un progetto molto più ampio: un album con 12 brani, che ascolteremo prossimamente per comprendere l’unicità di questo giovane artista esordiente.

