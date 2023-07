Musica per tutti – Evento del 02 luglio

Domenica con Musica per tutti sarà un “Omaggio alle musiche per coro”. La rassegna di Studium Canticum vanta la direzione artistica di Stefania Pineider

Domenica 02 luglio, alle ore 19.30, presso la chiesa di S. Maria del Monte in Via Corte d’Appello snc, con Musica per tutti un incontro dedicato alla musica italiana del Settecento.Soprattutto ad uno dei suoi musicisti di riferimento, lo stimatissimo ed eruditissimo Giovan Battista Martini: Martini, maestro dei maestri.

In questa lezione concerto, Cristian Gentilini, Maestro di cappella della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, ci introduce infatti nel mondo del poliedrico musicista, raccontandoci di lui e del suo mondo musicale.

Il racconto, che parte dalle fonti per arrivare all’edizione moderna, sarà inoltre inframmezzato da esempi musicali tratti dai Magnificat. Gli esempi musicali saranno realizzati da Studium Canticum e diretti dallo stesso Gentilini. All’organo Elisabetta Panzan.

Ingresso con donazione libera

La rassegna

Piazza Yenne, Bastione Saint-Remy, Giardini pubblici, Cripta di S. Domenico, Quartiere Castello, chiesa di Santa Maria del Monte. Sono questi e altri ancora i luoghi in cui dal 22 aprile al 28 ottobre saranno ospitati i venti diversi eventi di Musica per tutti – Omaggio alle musiche per coro. L’evento è organizzato da Studium Canticum con la direzione artistica di Stefania Pineider.

Tre linee principali, quella delle ospitalità (sei compagini corali di provenienza nazionale e internazionale) e quella della interdisciplinarietà (teatro con Omi e Cic, body music con un mentore di eccezione come Santi Serratosa, fra gli altri). Ma anche quella della ricerca, con il progetto europeo sui Magnificat di Martini, il maestro dei maestri (di Mozart, per esempio) e quello nazionale sulla trasmissione del nostro patrimonio musicale tradizionale (Nuovi canti della terra di Sardegna).

