“Musica & Natura” XVIII edizione: 24 concerti per la stagione concertistica 2023

Forte del grande successo di pubblico, ritorna nelle suggestive location di Porto Torres e Alghero l’attesa rassegna concertistica “Musica & Natura – 2023”, giunta ormai alla XVIII edizione.

advertisement

“Musica & Natura” XVIII edizione: 24 concerti per la stagione concertistica 2023

La manifestazione è organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

Dal 22 luglio al 18 agosto la stagione 2023 presenta, dunque, 24 appuntamenti in cartellone:

dieci concerti nella maestosa Basilica di San Gavino, otto esibizioni musicali presso il giardino de Le Tenute Li Lioni, tre concerti nell’antica Chiesetta di Balai vicino e altri tre eventi saranno ospitati nello splendido Chiostro di San Francesco di Alghero. Una conferma dello speciale dialogo tra musica, cultura e architetture museali delle città, luoghi affascinanti per visibilità e bellezza.

La manifestazione

La manifestazione offre così al pubblico nomi prestigiosi di fama nazionale e internazionale, un cartellone che spazia dalla musica classica al jazz e fino alla musica leggera, un programma che comprende le masterclass, i corsi di perfezionamento musicale per giovani talenti che si concluderanno con esibizioni concertistiche finali.

Concerto inaugurale

Il concerto inaugurale, sabato 22 luglio alle 21.30, nella chiesetta davanti la baia di Balai con i “Mildred”, il quintetto di Porto Torres dalle sonorità rock, un gruppo di giovani musicisti che segnano la novità di questa edizione insieme, inoltre, ai “Blackboard”, l’altra band locale che si esibirà, sabato 5 agosto alle 22, nel giardino delle Tenute Li Lioni, mentre il turritano Federico Marras Perantoni sarà protagonista, venerdì 11 agosto alle ore 22, con il concerto “Canzoni di Mari”.

Le dichiarazioni di Donatella Parodi, direttrice artistica della manifestazione

«Anche per questa edizione di Musica & Natura presentiamo un progetto di qualità, pazientemente costruito con artisti di livello nazionale e internazionali, una rassegna musicale che contribuisce a diffondere non solo emozioni ed esperienze, ma anche la cultura e la bellezza dei luoghi –

dichiara Donatella Parodi, direttore artistico della manifestazione –

un calendario ricco di eventi che offrirà arte e spettacolo al pubblico. In questa stagione abbiamo voluto dare spazio ai giovani artisti locali, musicisti di talento che intendiamo valorizzare nei diversi generi che rappresentano, un target a cui abbiamo sempre prestato attenzione a partire dai corsi di formazione musicale».

Le esibizioni

Nella millenaria Basilica di San Gavino si esibiranno, martedì 25 luglio alle 21.30, il Duo Kontraste con Silvia Puggioni, clarinetto e Gledis Gjuzi al pianoforte; Venerdì 28 il Trio Ars Musicandi con Marco Ligas, violino, Luca Persico, viola, Oscar Piastrelloni, violoncello; Martedì 1 agosto sarà la volta del concerto finale delle Masterclass di flauto e ottavino con i maestri Antonio Amenduni e Silvia Mandraffino.

Sempre alla stessa ora, mercoledì 2 agosto, saliranno sul palco l’ensemble Gli Antichi Girovaghi con Giorgiana Pelliccia, soprano, Josef Hohn, violino e Alessandro Baldessarini, tiorba; il 3 agosto concerto finale Masterclass di flauto col maestro Antonio Amenduni; venerdì 4 agosto The Rite con Marco Rinaudo e Stefano Visintainer al pianoforte a quattro mani; domenica 6 il duo Ars Musicandi con Marco Ligas ala violino e Davide Burani, arpa; martedì 8 è la volta degli Apotheosis con Silvia Maria Gira, violoncello e Giorgio Trione Bartoli, pianoforte; sabato 12 agosto i Guerzon Cellos con Tiziano Guerzoni ed Enrico Guerzoni al violoncello. Per il tradizionale Concerto di Ferragosto in scena Italia Folk Songs con il bandoneonista Daniele Di Bonaventura Band’Union e Ilaria Pilar Patassini.

I concerti presso le Tenute Li Lioni

Il ricco calendario vedrà sul palco dell’area verde nella località Li Lioni lunedì 24 luglio alle 22 i Sax’s Friends con Edoardo Rosa, Luca Chessa, Sarah Cannoni e Luca Vito Lanza; sabato 29 in scena i Black Notes con Pina Muroni, voce, Luca Sirigu, pianoforte, Gianni Gadau, basso e Alessandro Canu, batteria; Lunedì 31 luglio I Musicanti con Eleonora Pili, voce, Giada Moschella, chitarra Andrea Budroni, tastiere, Angelo Paddeu, basso e William Calledda, batteria. Sabato 5 Agosto Le Tenute ospiteranno i Blackboard; domenica 6 il quartetto Giovanni Sanna Passino & Simone Faedda con Giovanni Sanna Passino, tromba, Simone Faedda, chitarra, Marco Occhioni, basso, Bruno Brozzu, batteria; Venerdì “Canzoni di Mari” con Federico Marras Perantoni; Lunedì 14 agosto “Le storie di ieri” con Denise Gueye canta De Andrè accompagnata dalla chitarra di Marco Carta; Venerdì 18 agosto Saverio Zura Jazz Quintet.

I concerti nella Chiesetta di Balai Vicino

Sabato 22 luglio alle 21.30 i “Mildred” , sabato 30 luglio Sound Express Quartet con Silvia Ruiu, voce, Mariano Tedde, piano , Daniele Pistis, contrabbasso e Jacopo Careddu, batteria; mercoledì 9 agosto i Doc Sound Guitar Trio con Giuseppe Loriga, Fabrizio Sulliotti e Mauro Manca.

I concerti presso il Chiostro San Francesco di Alghero

Giovedì 27 luglio Trio Ars Musicandi con Marco Ligas, violino, Luca Persico, viola e Oscar Piastrelloni, violoncello: e ancora Lunedì 7 agosto Duo Ars Musicandi con Marco Ligas, violino e Davide Burani, arpa; Domenica 13 Agosto Guerzon Cellos con Tiziano Guerzoni ed Enrico Guerzoni al violoncello.

Il programma è stato illustrato in occasione della conferenza stampa tenutasi presso la sala Giunta del Comune di Porto Torres. Hanno partecipato il sindaco Massimo Mulas, la vicesindaca Simona Fois, il direttore artistico della rassegna Musica & Natura, Donatella Parodi e due componenti della band I Mildred.

Dichiarazioni

Dichiarazione della vicesindaca Simona Fois

«Ringraziamo Musicando insieme perché anche quest’anno ha allestito un calendario ricco di appuntamenti rivolti a varie tipologie di pubblico. La varietà di proposte e di location è uno dei punti di forza di una manifestazione che ogni anno si consolida e diventa sempre di più un elemento di richiamo verso il nostro territorio nel periodo estivo.»

Dichiarazione del sindaco Massimo Mulas

«Questa rassegna conferma la vitalità della nostra città in campo culturale: Porto Torres produce in continuazione artisti, talenti, idee e fermenti. Il nostro obiettivo è che gli organizzatori e i promotori diventino sempre più protagonisti e che alla politica rimanga, inoltre, il ruolo di fornire gli indirizzi a una comunità sempre più capace di progettare. In questo senso Musica e Natura è un esempio virtuoso per le forze che lo organizzano, per gli artisti che coinvolge e per il pubblico che riesce a movimentare in quasi un mese di appuntamenti».