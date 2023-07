Muravera, dal Credito Sportivo arrivano 700mila euro per il campo sportivo

Dal Credito Sportivo arrivano 700mila euro per il campo sportivo, ora tempi brevi per l’avvio dei lavori

Muravera, 3 luglio 2023 – Ottime notizie per il campo sportivo di Muravera: il Credito Sportivo ha erogato 700mila euro al Comune che a metà dello scorso mese di giugno aveva inoltrato all’ente la relativa domanda di mutuo. Richiesta accolta e deliberata in tempi da record: dal 30 giugno i 700mila euro sono arrivati nelle casse comunali e sono disponibili per i lavori.

“La pratica è stata espletata molto velocemente – ha commentato l’assessore comunale al Bilancio, Andrea Mura – ora altrettanto velocemente il Comune completerà l’iter progettuale che entrerà nella fase esecutiva e di appalto dei lavori. L’opera è attesissima dagli appassionati sportivi del paese che potrà contare su un impianto nuovo”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore allo Sport, Matteo Plaisant che sottolinea come “questa opera dopo circa 20 anni consentirà nuovamente a Muravera di avere una struttura sportiva idonea e di livello”.

Il progetto definitivo prevede il rifacimento del terreno di gioco che verrà ampliato per ospitare le partite della serie D; (avrà una lunghezza di 100 metri e una distanza di almeno 2,5 metri tra la linea laterale e il muro); gli impianti di illuminazione e di irrigazione. Il tutto con l’augurio di rivedere presto una squadra del paese impegnata nei campionati che contano; (l’attuale società, l’Asd Muravera 1965, è attiva solo a livello giovanile anche se l’obiettivo è quello di iscriversi al campionato di terza categoria); dopo che la vecchia società ha cambiato nome e sede diventando di fatto una compagine ogliastrina.

