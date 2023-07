Mondiali scherma, Randazzo “Per l’Italia un ottimo bottino”

MILANO (ITALPRESS) – “Direi un ottimo bottino, in 7 gare su 12 al Mondiale ci siamo giocati la medaglia d’oro. Ritengo che l’Italia abbia fatto bene”. Lo ha dichiarato Maurizio Randazzo, vicepresidente della Federscherma e capodelegazione ai Mondiali di Milano. “Ritengo che l’Italia abbia fatto bene. C’è amarezza per la sciabola, a volte ci vuole un pizzico di fortuna, di concentrazione, ma sono convinto che l’anno prossimo saremo competitivi in tutte e tre le armi” ha detto Randazzo, che faceva parte della squadra che ad Essen 30 anni fa aveva vinto l’ultimo oro mondiale. “Sono contentissimo di aver potuto rivedere l’Italia della spada sul podio, ci abbiamo messo 30 anni per l’oro mondiale, spero ce ne mettiamo 24 per quella delle Olimpiadi dell’anno prossimo”.

(ITALPRESS).