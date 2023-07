Miss Italia racconta l’Italia 2023

Su Instagram i video delle ragazze dedicati al territorio. In palio i titoli regionali di Miss Social.

“Miss Italia Racconta l’Italia” è un’intensa esplorazione virtuale dei luoghi amati e vissuti dalle Miss, un viaggio che si realizza attraverso la lente dei social media, in cui le concorrenti già condividono le bellezze delle loro città con il loro selfie quotidiani e dove, in particolare, utilizzando Instagram, pubblicheranno nei propri profili dei video dedicati al loro territorio.

Il progetto ha l’obiettivo di rivelare le meraviglie del nostro Paese grazie alle interpretazioni personali delle partecipanti alla 84^ edizione del concorso. Aderendo a “Miss Italia racconta l’Italia”, le candidate avranno l’opportunità di competere per il titolo di Miss Social della loro regione.

L’iniziativa è stata lanciata da Enzo Rimedio, coordinatore delle attività digitali del Concorso e punto di riferimento nel settore, conosciuto come autore di libri e per i corsi di formazione sulle digital pr.

Fino a inizio settembre, le concorrenti di tutte le regioni sono incoraggiate a postare un Reel su Instagram, della durata massima di 90 secondi, che metta in evidenza il fascino artistico, architettonico e culturale di un luogo distintivo della loro città o località.

Una commissione tecnica nominata da Miren srl, organizzatore del concorso Miss Italia, valuterà ogni post e assegnerà il titolo di Miss Social per ogni regione. Questo titolo permetterà l’accesso alle prefinali nazionali e può essere cumulabile con gli altri titoli in palio in ogni regione.

La valutazione della commissione terrà conto dell’abilità di saper costruire uno storytelling basato sulla capacità di produzione visual del clip video, sulla narrativa verbale con la quale l’aspirante Miss farà il suo racconto e sulla scelta del luogo, il quale non dovrà essere necessariamente famoso, ma sicuramente caratteristico.

Le vincitrici di ogni regione riceveranno, inoltre, una borsa di studio offerta dalla scuola di formazione Digital Coach per fruire di alcuni corsi specializzati in digital marketing.

Il titolo assoluto di Miss Italia Social, lo scorso anno lo vinse Sara Pilla, una gondoliera veneziana, che proprio a bordo della sua gondola fece un video che ammaliò la giuria che ne decretò la vittoria.

Il video delle Miss dovrà essere pubblicato tassativamente prima della finalissima della propria regione di appartenenza, previa compilazione di apposito modulo online contenuto nella descrizione del progetto “Miss Italia Racconta l’Italia“.