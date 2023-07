Michele Piagno: lettera di encomio dal Console Generale d’Italia a Fiume

Michele Piagno, barman molecolare friulano autore di diversi libri tra cui “El Señor Mojito. Cinquantuno ricette e alcuni segreti”, qualche tempo fa ha superato il confine… per portare la sua creatività fino in Croazia.

Piagno è stato infatti protagonista di una piacevole dimostrazione della sua arte dietro al bancone il 5 giugno, durante un ricevimento organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Fiume, dove vive da sempre una Comunità italiana che resta logicamente molto legata al nostro paese.

L’evento, sia pure con qualche giorno di ritardo, ha celebrato all’Hotel Ambassador di Abbazia la Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno.

Durante l’evento, Piagno ha dissetato i partecipanti con le sue creazioni e la sua semplicità. Piagno sa che quella del barista, prima che un lavoro come tutti gli altri, è una missione dedicata a far sorridere i clienti… anzi, gli ospiti.

La sua partecipazione al programma del ricevimento a Fiume è stata fortemente consigliata dalla Federazione Baristi Italiani, da cui è stato premiato più volte.

Lettera di encomio

Non è tutto. Vista la riuscita dell’evento, Michele Piagno ha ricevuto una lettera di encomio firmata dal Console Generale d’Italia a Fiume, David Brandanini.

“La Sua competenza è motivo di orgoglio per il nostro Paese, e la Sua presenza ha dato lustro all’evento, permettendo a questo Consolato Generale di offrire una degustazione dei cocktails di altissima qualità.”,

ha scritto il Console Generale.

“La Sua partecipazione in quanto professionista di eccellenza nel panorama della mixologia è stata riconosciuta da tutti gli ospiti, che hanno apprezzato la professionalità, l’impegno e la tecnica con cui ci ha deliziato attraverso i drink da Lei preparati con estrema attenzione”. Il Console generale ha concluso la sua lettera ringraziando anche la Federazione Baristi Italiani, di cui Michele Piagno fa parte da tempo.

Michele Piagno

Michele Piagno è un professionista stimato nel settore della mixologia e gode di una reputazione internazionale grazie ad un passione assoluta che coltiva da anni e che è la stessa che respira da sempre in famiglia. Ha collaborato con chef di fama mondiale, tra cui il rinomato Norbert Niederkofler, e ha sviluppato innovazioni sorprendenti nel campo della mixologia molecolare. Tra le sue creazioni, ecco Glow Sweet & Sour Mix, ovvero diverti cocktail “da discoteca”, che diventano fluorescenti sotto la luce ultravioletta.

La sua esperienza in cucina e pasticceria gli consente di creare drink unici e inusuali. Piagno, ad esempio, ha trasformato gli asparagi in marmellata per utilizzarla nella preparazione di alcuni dei suoi innovativi cocktail. Tra le sue creazioni più celebri, spicca il Mojito all’italiana e mediterraneo, in cui reinventa la ricetta originale con l’uso di ingredienti come basilico, limone e Prosecco. Originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone), Piagno ha già fatto conoscere il suo talento non solo a livello locale, ma anche oltre i confini italiani. Ha lanciato con successo il Barancli Gin, un prodotto friulano che esalta le sue radici e richiama l’attenzione degli amanti della mixologia in tutto il mondo.