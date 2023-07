Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal segretario della Federazione Italiana Trasporti, intervenuto dopo la presentazione del piano di investimenti con i fondi del PNRR del Comune turritano

«Nella città di Sassari il servizio metropolitano (inaugurato nel 2006) viene svolto su una linea, per un’estensione pari a 4,33 Km (per un totale di otto fermate e mediante l’utilizzo di tre tram). Non vogliamo ripercorrere tutte le polemiche che coinvolsero l’Amministrazione Comunale allora guidata da Anna Sanna. Ci limitiamo a constatare che i quotidiani locali riportano l’ennesima retromarcia sull’unico tracciato esistente: disattivare il tracciato ferroviario da viale Italia (Cliniche/Emiciclo) e riposizionarlo altrove. Mettere in atto questa scelta sarebbe un errore».

I dubbi di Russu sul piano di mobilità di Sassari

«Il cosiddetto master plan della mobilità di Sassari, suddiviso in tre scenari fino al 2031, ha articolazioni di intervento interessanti. È però altresì necessario evidenziare che “dirottare” la parte di tracciato più utilizzata dai pendolari, per “liberare” viale Italia e indirizzare la linea a nord della città (peraltro abbondantemente servita dai mezzi ATP), non ha alcun senso.

Discutibile anche la probabile scelta di “interrompere” la futura tratta metropolitana verso il porto di Porto Torres, nel quartiere di Li Punti, ed effettuare la “rottura di carico” dei passeggeri passando al trasporto su autobus per i restanti 13,7 Km.

advertisement

L’attuazione di una politica che disincentivi l’uso dell’auto privata dovrebbero essere l’obiettivo. In questo modo si rischia invece di disincentivare l’utilizzo del mezzo pubblico (metropolitana in primis).

Mobilità sostenibile, mobilità dolce, mobilità leggera, zone 30, ciclovie, aree pedonali, Piani Urbani della Mobilità nell’era del PNRR, Next Generation Italia: ciascuna di esse deve contenere un’adeguata e necessaria attenzione alla mobilità attiva, alle ferrovie locali, ai borghi e al turismo sostenibile.

Sono a disposizione miliardi di finanziamenti finalizzati a riequilibrare e potenziare, i nodi ferroviari metropolitani, le ferrovie regionali, le infrastrutture dedicate alla mobilità».

Potrebbe interessarti anche: AOU Sassari: orari estivi delle casse ticket



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui