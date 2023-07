Mercedesz Henger porta la seduzione al “Biker Bikini Benefit”

Torna domenica prossima la 29esima edizione del mega-evento motoristico organizzato dal Cafè degli Artisti di Cesenatico

advertisement

Mercedesz Henger porta la seduzione al “Biker Bikini Benefit”

Sara Mercedesz Henger la sexy-star della 29esima edizione del “Biker Bikini Benefit” organizzato dal Cafè degli Artisti di Cesenatico con il contributo del Cesenatico Camping Village e il patrocinio del comune di Cesenatico.

Al suo fianco le solite modelle mozzafiato, Mirko Casadei, Raffaello Bellavista, Bob Wayne, artisti e musicisti che arricchiranno il grande evento dell’estate dedicato agli appassionati di musica rock, belle donne, auto e moto americane.

Domenica da tutta Italia e anche dall’estero arriveranno personaggi sulle due ruote a motore, per dar vita ad una festa unica allestita, come da tradizione, dall’inossidabile Mario Magnani assieme alla moglie Elena Mantucci ed uno staff collaudato capace di proporre sempre qualcosa di nuovo.

A partire dalle 9 del mattino sarà possibile iscriversi al Biker Bikini Benefit; mentre i dj Wello e Ursus saliranno in consolle e già alle 10.30 si terrà il primo concerto della band Lucky Strike.

Esibizioni di acrobati e artiste

Sul lungomare si esibiranno acrobati e artiste molto apprezzate dai bikers, come le specialiste del sexy car wash. Alle 13 si inizierà a fare sul serio con il dj set di Toky e Alteria di Virgin Radio e alle 14 inizieranno gli spettacoli di acrobazia aerea, con Viky che si esibirà in diversi tempi. Alle 15.30 il saluto della madrina Mercedesz Henger. È la figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, che fa la modella ed è protagonista in tv.

Durante il pomeriggio si esibirà dal vivo il musicista e cantante americano Bob Wayne con la sua band, il quale alle 19 lascerà il palco a Mirko Casadei con la sua Popular Folk Orchestra, prima della seconda uscita della Henger.

Sfileranno molte stelline e all’evento partecipano i migliori customizer d’Europa e Stati Uniti che espongono le loro ultime creazioni, autentiche opere d’arte su due ruote con valutazioni da capogiro. Inoltre partecipano al Biker Bikini Benefit molte auto d’epoca e americane, anch’esse in mostra sul lungomare.

Sul lungomare di Cesenatico sarà allestito anche un originale mercatino con una mostra mercato di accessori per:

moto, caschi, pezzi di ricambio, abbigliamento e accessori pensati per i bikers.

Al Biker Bikini Benefit non si paga alcun biglietto di ingresso; la partecipazione è gratuita a tutti gli eventi e ai concerti. Chi lo desidera potrà iscriversi e acquistare le t shirt commemorative dell’edizione 2023 griffate Cadè degli Artisti; il cui ricavato, tolte le spese, sarà devoluto in beneficenza.