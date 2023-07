“Sono lieto di essere riuscito a fare questa visita in un momento importante per la comunità internazionale, per le tensioni che vi sono, per il bisogno di far sentire da parte dei Paesi che hanno vocazione alla pace, all’equilibrio, alla collaborazione internazionale qual è la strada vera, più giusta e adeguata per le sorti del mondo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla comunità italiana di Santiago del Cile.

