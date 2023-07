Master Tricolore Prototipi: Magliona dà appuntamento a Misano

Il pilota sardo è pronto a tornare in bagarre sul circuito adriatico, in occasione delle due manche che questo weekend lo rivedranno in azione con la Norma M20 FC. Gara 1 in programma sabato alle ore 16.15; gara 2 domenica alle 15.35 (entrambe in diretta su MS Motor TV, canale Sky 229)

Terzo appuntamento stagionale per Omar Magliona nel Master Tricolore Prototipi 2023. Dopo la doppietta messa a segno a Varano, il nove volte campione italiano nella Velocità in Salita torna in azione al Misano World Circuit nel weekend del 23 luglio per una rovente tappa di metà stagione.

Al giro di boa dell’appassionante serie nazionale organizzata da PNK Motorsport, l’indomito driver sassarese si presenta al via al volante della fida Norma M20 FC di classe CN2 aspirato.

Sabato 22 luglio, dalle 10.15 alle 10.45, le qualifiche. Qualche ora dopo, precisamente alle 16.15 scatterà gara 1.

La seconda manche è invece in programma il giorno successivo: spegnimento dei semafori alle 15.35.

Entrambe le gare si percorreranno sulla distanza di 25 minuti. Saranno trasmesse in diretta televisiva su MS Motor TV (canale 229 di Sky) e via web sui canali Facebook e Youtube ufficiali di PNK Motorsport.

Dichiarazioni della vigilia

Magliona: “Fondamentale raccogliere più dati possibili durante le prove libere. Siamo abituati a non mollare mai”

Alla vigilia del weekend di Misano Adriatico il driver sassarese, campione uscente del Master Tricolore Prototipi, ha dichiarato che: “Lo scorso anno abbiamo vinto il titolo proprio sul circuito romagnolo: tornarci ha quindi un sapore particolare. Di sicuro si sentirà un po’ di emozione all’inizio, ma poi visiera giù e dare gas: ogni gara, ogni weekend, ogni stagione fa storia a sé e noi siamo abituati a non mollare mai.

L’incognita più grande sarà il meteo: quanto effettivamente farà caldo?

Fin dalle prove libere cercheremo di lavorare sulle scelte giuste per le quali optare in gara, sia nell’ambito dell’assetto che della strategia con gli pneumatici. Con la squadra partiamo molto carichi e determinati. L’obiettivo è completare in maniera proficua la prima metà di campionato“.

