Martedì 4 luglio a Bosa la conferenza di presentazione della 16^ edizione del festival “Bosa Antica”

L’Associazione Culturale InterArtes presenta la conferenza stampa di presentazione 16^ edizione del festival “Bosa Antica” International Summer Festival di Musica da Camera. Si terrà a Bosa nella giornata di Martedì 4 luglio (h 10.30), presso la sala del Consiglio Comunale in piazza Carmine

Uno degli eventi più attesi dell’estate musicale bosana e isolana. Saranno infatti ben 10 giornate di musica, concerti, momenti di scoperta dell’arte e del territorio. L’International summer festival di Musica da Camera “Bosa Antica” è organizzato dalla Associazione Culturale InterArtes. Fondamentali anche il patrocinio della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Bosa. Arriva quest’anno alla sua 16^ edizione. Si prepara inoltre a vivere il suo 2023 ricco di spunti, di eventi e di perle regalate al pubblico e alla città.

Vedrà protagoniste melodie d’arta immerse fra le mura del Castello Malaspina e concerti di canto Gregoriano, il concerto sul battello e l’attesissima serata dedicata al premio Bosa Antica. Il tutto alla presenza di artisti di altissimo livello, Maestri chiamati ad incantare e conquistare la platea di bosana.

Il cartellone completo del festival e tutte le attività legate allo scorrere della manifestazione sarà presentato a Bosa in una apposita conferenza stampa fissata per martedì 4 luglio alle ore 10.30 negli spazi della sala del Consiglio del Comune in piazza del Carmine.

Al tavolo oltre al sindaco è padrone di casa Piero Casula saranno presenti l’assessore alla cultura Paola Pintus e gli organizzatori Jana Bitti (direttrice artistica del festival) e Luca Virgilio.

