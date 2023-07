Malati dimenticati, la storia di Fabiano – La Denuncia Di Desirè Manca (M5s)

“Daniela, di Maracalagonis, amministratrice di sostegno del suo compagno Fabiano, allettato dal 2001; da quando a causa di un aneurisma ha avuto danni neurologici irreparabili, non ce la fa più.

Racconta la sua battaglia per i diritti di Fabiano, al quale il servizio sanitario regionale non permette di avere una vita dignitosa senza che sia la famiglia a farsene carico.

Basti pensare che Daniela e Fabiano attendono da due mesi le forniture di presidi sanitari per incontinenza, i panni e le traverse, che la Asl deve spedire al domicilio del paziente con cadenza trimestrale.

Una scadenza che in Sardegna non viene mai rispettata; e che costringe le famiglie a pagare di tasca, anche quando le spese sono tante e insostenibili.

La storia di questa famiglia, purtroppo, non si discosta da quella di tante altre in cui, un familiare ha necessità di panni e traverse, e di cure a domicilio. Storie di quotidiane difficoltà che la Regione Sardegna sembra non voler vedere, non vuole guardare. L’immobilismo nella risoluzione di problematiche che potrebbero essere risolte –

se solo ci fosse la volontà politica di farlo, – è devastante”.

Interrogazione al Presidente Solinas

Questa la denuncia della consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca:

che già la settimana scorsa ha presentato un’interrogazione al Presidente Solinas e all’assessore alla Sanità Doria per chiedere che il servizio di consegna degli ausili ad assorbenza per incontinenti venga svolto senza arrecare danni ai malati e alle famiglie.

“I malati sardi sono abbandonati a loro stessi. Oltre alla carenza di panni e traverse, Daniela racconta che ogniqualvolta il suo compagno deve sottoporsi a visite urgenti sono costretti a rivolgersi a studi medici privati, dal momento che nel servizio pubblico non è possibile fissare un appuntamento nei dintorni di Cagliari. Anche la visita fisiatrica per poter fare la fisioterapia, racconta Daniela, è un miraggio, e anche quella sono costretti ad effettuarla privatamente a pagamento”.



“Queste sono reali condizioni, catastrofiche, in cui versa il servizio sanitario regionale e in cui sono costrette a vivere numerose famiglie”.