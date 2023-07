Ma quale sblocco? Colpevole ritardo

Ma quale sblocco? Colpevole ritardo il Consiglio di Amministrazione dell’Anas ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento sulla Strada Statale 291 “Sassari-Alghero” il 21 dicembre 2021.

E per quasi due anni il commissario per le opere strategiche in Sardegna, Christian Solinas, è rimasto fermo.

advertisement

Questa è la vera notizia. I trionfalismi fuori luogo del Presidente Pais si scontrano con la realtà: quello di oggi è solo un adeguamento del progetto in seguito al reperimento di risorse aggiuntive, dovute, visto il forte ritardo con cui si va in appalto.

Le risorse principali sono quelle dello sblocca Italia e dei governi nazionali e regionali di centrosinistra negli anni 2014-2015.

Ma quale sblocco? Colpevole ritardo

L’adeguamento progettuale, atto dovuto, arriva in forte ritardo, dopo le rassicurazioni di Solinas che un anno fa certificava, proprio da Alghero, di averle reperite dal definanziamento della strada 554 nel cagliaritano, nel tratto allora non cantierabile. Poi, col ministro Salvini prometteva lo sblocco entro Natale. Un mese fa, Ministro e Presidente-Commissario annunciavano l’appalto entro questo luglio.

Che invece è passato senza alcuna gara. Solo un comunicato e un atto dovuto di adeguamento progettuale. Si vada subito in appalto. Basta promesse elettorali.

F.to

Mario Bruno

per altre notizie simili clicca qui: https://www.sardegnareporter.it/2023/07/ss-291-completamento-della-sassari-alghero-pais-vivo-apprezzamento-per-il-lavoro-del-ministro-salvini-e-del-presidente-solinas/549567/