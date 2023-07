Lucio Garau in concerto al Conservatorio di Cagliari

Il pianoforte è il protagonista del prossimo concerto della 47° Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica che per giovedì 13, nell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari alle 18, propone un interessante recital pianistico di Lucio Garau che unisce la musica classica con l’elettronica.

Nato a Cagliari nel 1959, Lucio Garau si è diplomato in pianoforte (1979) con Arlette Giangrandi Egmann e poi in composizione con Franco Oppo. Ha svolto e svolge, con esiti spesso innovativi, un lavoro di indagine di carattere storico ed estetico intorno ai temi “interpretazione” e “ambiente”, inteso sia come ambiente storico sia come ambiente della riproduzione musicale. In quest’ottica, si è occupato di musica rinascimentale e barocca, di organologia e di etnomusicologia – con particolare riferimento al patrimonio musicale della Sardegna – attraverso un lavoro teorico e pratico che comprende anche la realizzazione di registrazioni sul campo e la produzione di diversi CD sulla musica tradizionale sarda.

Sin dall’inizio del suo lavoro come compositore ha dedicato particolare attenzione alle tecniche di comunicazione multimediali, considerate quali mezzi espressivi che associno la gestualità e il movimento al fenomeno musicale. Numerose sue composizioni sono state scritte ed eseguite in collaborazione con musicisti quali Steven Schick, Kees Boeke, Andrea Padova, Ensemble Contrechamps, Bernard Wambach, Francesco Libetta, Mieko Kanno, Andreas Fischer, Andrea Sanguineti. La sua attività di compositore si muove tra tecniche nuove e tradizione e presenta opere che prevedono l’utilizzo di strumenti tradizionali accanto, spesso dialetticamente, all’elettronica.

advertisement

Nel corso della sua attività ha ricevuto commissioni da orchestre quali: Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Orchestra di San Remo. E anche Orchestra del Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica Siciliana, Teatro Massimo di Palermo nonché da diversi ensemble italiani ed europei.

Il concerto si aprirà con due vibranti composizioni di Domenico Scarlatti, l’Esercizio 27 in Allegro in si minore e l’Allegro in fa maggiore tratti dalle famose K 107. Questi brani saranno seguiti dalla prima delle quattro sonate di Lucio Garau, la Sonata op 82 n°1 per pianoforte ed elettronica. Con il suo stile unico ed eclettico, Garau combina la bellezza del pianoforte con elementi elettronici per creare un’esperienza sonora innovativa ed emozionante.