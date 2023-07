Lorena Di Modugno, Gian Matteo Corrias e Matteo Gracis domani a Cagliari per la seconda serata del festival Neanche gli Dei al Lazzaretto di Sant’Elia

Seconda serata, domani (venerdì 28) a Cagliari, per Neanche gli Dei:

il festival letterario e incontri d’autore organizzato dalla cooperativa Vox Day , in programma fino a domenica negli spazi del Lazzaretto, il Centro comunale di arte e cultura nel quartiere Sant’Elia.

Serata che, con Cristina Muntoni come madrina, si apre alle 19.30 con Lorena Di Modugno e il suo libro “ Rivelazioni dallo Spazio “ (Editrice Italica, 2021):

una raccolta di testimonianze e informazioni su extraterrestri, esseri di luce e intraterreni, descritti da contattati, contattisti, scienziati, politici, ex-militari e ricercatori; ma anche da persone comuni in grado di fornire prove tangibili delle loro affermazioni.

Un’antologia di razze extraterrestri rappresentate con la massima precisione possibile nelle loro peculiari caratteristiche personali, sociali e ambientali dei mondi da cui provengono, a volte con il corredo di immagini suggestive.

Lorena Di Modugno

Psicologa, psicoterapeuta, musicoterapeuta, esperta in Comunicazione Verbale e Non Verbale e in integrazione ortomolecolare, nel suo “ Rivelazioni dallo Spazio ” Lorena Di Modugno intreccia fatti, situazioni, sensazioni ed emozioni raccontandole in modo fluido e semplice, per consentire a chiunque, anche a chi non ha mai affrontato il fenomeno ET, di comprenderne l’essenza, di appassionarsi e di intraprendere un personale, ulteriore approfondimento.

Gian Matteo Corrias

Secondo ospite in programma, alle 20.30, Gian Matteo Corrias è l’autore di “Prima della Fede: Antropologia e teologia del culto romano arcaico “ (Tuthi Edizioni, 2022), un saggio che esplora il sistema cultuale romano nelle sue forme più autentiche e anche talvolta stravaganti; un ritratto del cultus deorum dei romani, dal quale emergono i presupposti teologici e antropologici alla base dell’intero apparato religioso dell’epoca delle origini.

Il libro ci invita a guardare alle radici del passato per comprendere meglio il nostro presente. Dottore di ricerca in Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento dell’Università degli Studi di Firenze, Gian Matteo Corrias è autore di numerose pubblicazioni di ambito storico e filologico, tra cui “Dei e religione dell’antica Roma” (2015) e “Esoterismo e culti misterici nell’antica Roma” (2016) per Arkadia, e “Gli dèi di Roma antica. Il ‘divino’ e il ‘sacro’ nell’epoca arcaica della storia romana” per Uno editori.

Matteo Gracis

Chiude la seconda serata di Neanche gli Dei Matteo Gracis , protagonista a partire dalle 21.30 con il suo ultimo libro, “ Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni “ (Do It Human, 2022):

una guida, come suggerisce il titolo, rivolta a quanti non si accontentano delle versioni ufficiali dei fatti o delle verità assolute imposte; ma cercano di andare oltre e desiderano scoprire qualcosa di più.

Un libro che stimola la riflessione, suscita indignazione e divertimento, ridefinisce le regole del gioco; oltre a offrire playlist musicali, cinematografiche e culturali da sfruttare praticamente. Giornalista e libero pensatore, Matteo Gracis ha fondato e dirige la rivista Dolce Vita. Esperto di cultura della canapa, è consulente di alcune delle più importanti aziende europee del settore. Oltre a “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni”, ha scritto “Canapa. Una storia incredibile” e “Lontano. Dieci viaggi che cambiano la vita”.

Il menù di Neanche Gli Dei

Nel corso del festival è possibile degustare ogni sera i piatti della cucina multiculturale a cura di Stazione di Transito, progetto ideato da Carovana SMI , che attraverso i sapori propone un viaggio gastronomico ideale, dove ciascun piatto rappresenta una tappa geografica da esplorare.

Il costo di ogni menù (a scelta tra vegetariano e non) è di 15 euro. Il piatto è composto da due pietanze e dessert. I menù si possono acquistare direttamente in loco e sono consultabili nella pagina dedicata sul sito di Neanche gli Dei ( www.neancheglidei.com/news/il-menu-di-neanche-gli-dei-2023/ ). Tutti i menù vengono serviti con stoviglie biodegradabili al cento per cento.

Informazioni e contatti

Tutte le serate di Neanche Gli Dei sono a ingresso gratuito. Infoline: 070840345 • info@voxday.com • neancheglideifestival@gmail.com – www.neancheglidei.com

La terza edizione del festival Neanche gli Dei è organizzata dalla cooperativa Vox Day con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura); con la collaborazione di Accademia d’Arte di Cagliari, Libreria Mondadori i Mulini/Amiche di Jane, Biblioteca Siotto, Fondazione Siotto, Factory, Cooperativa Sant’Elia 2003, Le Officine, Il Punto d’incontro, Leggimi, Carovana SMI, Stazione di Transito, ReportSardegna24, Itinerandia, Aut out Aut, Sistema Bibliotecario Monte LInas, Biblioteca Casa Natale Antonio Gramsci, Biblioteca Comunale Tempio Pausania, Biblioteca Comunale Fonni, Biblioteca Comunale Ales, Consorzio Per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta di Nuoro, Sistema Bibliotecario della Marmilla, Patto per la Lettura Quartu Sant’Elena, Patto per la Lettura Monserrato.

