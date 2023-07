Lions Club Agrigento Valle dei Templi ,il Presidente Francesco Pira dona i suoi libri alla Biblioteca del Comune di Bianchi

I volumi del professor Francesco Pira consegnati a Realmonte alla prof.ssa Giuliana Pugliano cerimoniera del Club calabrese che li ha dati ieri al Sindaco ed al Vice Sindaco

Agrigento -Il Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi,prof. Francesco Pira ha fatto una promessa e l’ha mantenuta. Il 9 e il 10 giugno aveva guidato il suo Club in Calabria per un Patto di Amicizia con il Club Valle del Savuto, presieduto dal dott. Rocco Chiriano. Aveva visitato la biblioteca del Comune di Bianchi in provincia di Cosenza. Lì il Sindaco, prof. Pasquale Taverna ed il vice Rino Pascuzzo, avevano lanciato un appello a inviare volumi in dono. Pira intervenendo ha garantito che avrebbe regalato alcuni dei libri da lui scritti. E così è stato. Durante la cerimonia di conferma del Patto il 24 e 25 giugno a Realmonte ha consegnato alla cerimoniera del club Lamezia Terme – Valle del Savuto, prof.ssa Giuliana Pugliano, una decina di volume che ieri sono stati donati al Sindaco di Bianchi.

La consegna della donazione dei saggi di sociologia del Presidente Pira, professore di sociologia all’Università di Messina, è avvenuta ieri nel corso della presentazione del progetto. Il professore Pira durante la visita in Calabria ha mostrato notevole interesse per l’ allestimento e la cura della biblioteca del Comune calabrese e si era riservato di contribuire all’ ampliamento del settore sociologico attraverso la donazione dei suoiscritti.

advertisement

Le parole del professor Pira

Tra I diversi fenomeni indagati dal professore Pira non mancano quelli legati all’ uso dei social network, delle fake news e delle emergenze educative e su questo ha scritto moltitesti regalati alla Biblioteca di Bianchi.

“Ringrazio il sindaco Taverna e tutto il suostaff – ha ditto commosso il Prof. Pira – e l’atticissimo Vice Sindaco Pascuzzo che sta lavorando alla creazione di una biblioteca davvero molto ricca. Donare i propri è come donare un pezzo del proprio corpo. Per me è un gesto importante che spero di continuare a fare in futuro. Nei mesi scorsi ho donato miei volume alla Biblioteca di Porto Empedocle e lo faccio puntualmente con la Biblioteca della mia cittàd’origine Licata. Piccoli attid’amore”.

Il Presidente Pira ha concluso il suo Anno Sociale e il prossimo 8 luglio ci sarà il Passaggio di campana con il nuovo Presidente, dottor Gioacchino Cimino.

Per altre notizie di attualità clicca qui.