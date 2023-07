“La legge del cuore”: Claudia Conte presenta il libro che omaggia le vittime della criminalità organizzata

Appuntamento in programma il 14 luglio ad Alghero, alle 21.00, presso l’ex Mercato Civico. L’evento si inserisce nell’ambito della III edizione del festival “Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi”, dedicato alla vasta dimensione, letteraria e culturale, del Mediterraneo.

La scrittrice e attivista antimafia dialogherà con il giornalista Pier Giorgio Pinna

Prosegue il tour di Claudia Conte, conduttrice, opinionista tv e attivista antimafia, per la presentazione della sua ultima fatica letteraria: “La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi” (edito da Armando Curcio Editore).

“Sono lieta di presentare il mio ultimo libro. Tale opera vuole essere un omaggio alle vittime della criminalità organizzata. Anche in Sardegna, così come nel resto dell’Italia, è stata determinante l’azione di Magistratura e Forze dell’ordine, in grado di infliggere un colpo durissimo a questo fenomeno.

Tutti ricordiamo ancora con orrore l’Anonima Sequestri: nel trentennio 1960-1990 è purtroppo salita alla ribalta a causa di attività criminali come assalti, rapine a mano armata e, soprattutto, sequestri d persona. Ricordare quegli anni e parlarne ai giovani è importante per renderli consapevoli di ciò che è successo e di ciò che ancor oggi accade, seppur con altre vesti», sottolinea Claudia Conte, sempre in prima linea per diffondere la cultura della legalità e della responsabilità sociale.

advertisement

“La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi”, sinossi

Una storia di forza interiore e di riscatto, di giustizia e di libertà ambientata negli anni ’70. Una storia di corrotti, di prepotenti e di assassini, che però dovranno vedersela con avversari speciali: due supereroi; uomini che hanno una missione da compiere: dedicare la propria vita al bene degli altri.

Protagonisti Domenico (nato e cresciuto in una piccola cittadina della Campania, che diventa magistrato grazie alla sua forza di volontà) e Vito, vissuto in Sicilia, dove per sopravvivere è necessario stare dalla parte del più forte.

Anche se i due personaggi principali incarnano leggi diverse, le loro vite corrono sugli stessi binari: tra cosche mafiose, illeciti e conflitti di coscienza.

In “La legge del cuore” non mancano coraggiose storie d’amore e un finale intenso e commovente“.

Claudia Conte: cenni biografici

Claudia Conte è presentatrice, scrittrice e imprenditrice culturale. Promuove e cura numerose iniziative in ambito culturale e sociale, coerenti con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 di Sviluppo sostenibile.

Attivista per i diritti umani, si impegna in particolare per la tutela delle donne in guerra, vittime di violenza e human trafficking.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar dei Giovani in Campidoglio e il premio Eccellenze italiane in Senato.

Potrebbe interessarti anche: Cinema delle Terre del Mare: torna ad Alghero il grande cinema sulle spiagge più belle



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui