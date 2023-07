La coreografa slovena Andreja Rauch Podrzvnik e il compositore inglese Chrisopher Benstead dal 31 luglio al 3 agosto a Cagliari

La coreografa slovena Andreja Rauch Podrzvnik e il compositore inglese Chrisopher Benstead dal 31luglio al 3 agosto a Cagliari

Da lunedì 31 luglio a giovedì 3 agosto saranno a Cagliari, per una residenza artistica, due artisti di rilevanza internazionale delle avangaurdie performative: la pluripremiata coreografa e pedagoga slovena Andreja Rauch Podrzvnik, e il compositore inglese Chrisopher Benstead, autore di numerose colonne sonore per la danza e il teatro.

Summer Academy, questo il titolo della residenza organizzata da Carovana SMI, vedrà anche la partecipazione della coreografa Francesca Cinalli e del musicista Paolo De Santis della compagnia di danza e teatro torinese Tecnologia Filosofica, partner storico di Carovana, coaudiuvati da Ornella D’Agostino, direttrice artistica di Carovana SMI e ideatrice del programma L’Accademia del Tempo.

Negli spazi della scuola di danza “Assunta Pittaluga” di via Ada Negri 28, Andreja Rauch Podrzavnik e Christopher Benstead, che da quasi vent’anni condividono una partnership creativa, proporranno un percorso sull’improvvisazione transdisciplinare aperto anche a chi, danzatore, danzatrice, musicista, autore, autrice o performer, abbia il desiderio di fare questa esperienza.

Esercitandosi con composizioni di diverso respiro, i partecipanti osserveranno ciò che è stato creato e come modellarlo, per ottenere un’opera completa nel suo significato, con il movimento dei corpi che incorporano i gesti del quotidiano nel linguaggio della danza. Sarà così possibile comporre piccole performance da condividere gli uni con gli altri. Un’attenzione speciale verrà data alla dialettica tra gesto e musica, composta nell’immediato e posta in relazione alle azioni del corpo.

La masterclass e la performance

All’interno della residenza, per la sola giornata di mercoledì 2 agosto, nello Spazio Domosc dell’Aquilone di Viviana e Kyber Teatro (in via Newton 12 a Cagliari), è organizzato anche Special Edition, un progetto performativo multidisciplinare che si configura a seconda dei contesti in cui si presenta. Si compone di una serie di atti di danza e musica, creati ed eseguiti dalla coreografa Andreja Rauch Podrzavnik e dal compositore Christopher Benstead: a fine giornata i partecipanti mostreranno i frutti del loro lavoro in una performance in programma alle 21.

La masterclass e la performance sono organizzate da Carovana in collaborazione con la Coop L’aquilone di Viviana, sono inseriti nella programmazione dell’ARTERITA’ Festival e rientrano nelle iniziative di Cagliari dal vivo, progetto realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e il contributo del Comune di Cagliari.

La performance Special Edition

La performance Special Edition verrà presentata anche dal Crogiuolo il 29 luglio a Villagrande Strisaili nell’ambito di NurArcheo Festival, che arriva in Sardegna grazie ai preziosi partenariati che si creano tra gli operatori dello spettacolo in Sardegna

Chi volesse partecipare può inviare la propria candidatura alla mail carovana.smi@gmail.com con una breve descrizione della sua formazione artistica. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12,00 d domenica 30 luglio. Il costo di iscrizione è di 30 euro .

La residenza artistica rientra all’interno del progetto L’Accademia del Tempo, lanciato da Carovana per le annualità 2022-2024 che, attraverso un percorso di indagine transdisciplinare vuole riflettere sui processi di trasformazione dei linguaggi e delle estetiche della contemporaneità.

Con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione di Sardegna.

Andreja Rauch Podrzavnik

E’ una coreografa vincitrice di vari premi, pedagoga e autrice di stage e progetti educativi e di ricerca. Considerata la danza come una forma d’arte, sta attivamente intervenendo sulla definizione dei limiti della danza, limiti che hanno istillato curiosità sul tema e che le permettono di realizzare le sue idee e ispirazioni.

I suoi progetti sono spesso di carattere performativo in un senso più ampio, e sono sviluppati in collaborazione con musicisti, fotografi, attori, designer, poeti e danzatori. Ha collaborato con videomaker come Sarah Fahie, Snježana Premuš, Lucia Baumgartner and Irena Tomažin.

Insegna danza d’improvvisazione, composizione e tecniche di danza contemporanea in Slovenia e all’estero. Andreja è co-fondatrice e collaboratrice del Federacija Institute, istituito nel 2009, nell’ambito del quale si è anche occupata di aspetti sociali delle arti dello spettacolo e della danza e lavora con diversi gruppi sociali come giovani, ciechi e ipovedenti o anziani.

Christopher Benstead

Compositore britannico, ha lavorato intensivamente nel mondo della danza e del teatro per oltre quarant’anni. Ha creato un grande numero di partiture per compagnie di ampia e piccola scala, gruppi giovanili, radio, televisione e cinema in Inghilterra, Europa, Africa, America e nell’estremo Oriente.

Tra i suoi ultimi progetti figurano: la composizione musicale per il progetto LAND, un pezzo immersivo per cantanti e ballerini, eseguito a Bømlo in Norvegia, nello storico teatro all’aperto di Moster Amfi; la colonna sonora per un film breve cortometraggio animato; la composizione di un brano d’orchestra per un balletto a due atti, “Mata Hari”, per Ballett Krefeld & Mönchengladbach in Germania e la colonna sonora per “Plastic Paradiso”, una produzione itinerante per ragazzi in Gran Bretagna per Claire Benson Dance.

Christopher organizza periodicamente dei corsi per ballerini e musicisti interessanti a lavorare nella danza ed è uno degli accompagnatori di corsi di danza più rinomati e con più esperienza del Regno Unito.