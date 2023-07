La band bolognese Freeraggio presenta il nuovo singolo “Scivola Via”

Freeraggio pubblicano, su tutte le piattaforme digitali da sabato 1 luglio, “SCIVOLA VIA”, il nuovo singolo accompagnato dal videoclip ufficiale online su YouTube.

Ad un anno dalla pubblicazione del loro ultimo progetto discografico, “Bianco”, la formazione artistica bolognese Freeraggio presenta un nuovo coinvolgente inedito. Il brano apre questa nuova fase del loro percorso artistico in questo 2023.

“SCIVOLA VIA” si presenta come un vero e proprio dialogo interiore che proietta la narrazione in un viaggio temporale tra ricordi del passato, intensi sentimenti ed emozioni suscitate dalla visione del futuro che si prospetta. L’atmosfera immersiva del sound esalta la poetica ispirata del testo dando vita ad un brano dalla forte spinta liberatoria e dalle tematiche esistenziali.

La curatissima produzione impreziosisce la brillante struttura compositiva. La traccia lascia così emergere il variegato background di influenze stilistiche dei componenti del gruppo. Grazie al suo immaginario evocativo ed alla cifra stilistica evergreen dei FREERAGGIO, questa release non potrà che esaltare tutti gli estimatori della band. Soprattutto, al contempo, potrà soddisfare gli ascoltatori dai gusti musicali più disparati.

“SCIVOLA VIA” appare, infine, come un brano che, partendo da una circostanza immaginaria, si propone di rispondere ad una particolare domanda: – Cosa diresti se potessi parlare al te stesso di ieri e a quello di domani? Una fantasia che offre infatti uno spunto per metterci in contatto con il nostro essere e sooprattutto cerca di cogliere a pieno la vitalità della nostra esistenza.

Il videoclip ufficiale del brano è online su YouTube dalle ore 10 di sabato 1 luglio.

