JazzAlguer, appuntamento con Emmet Cohen

Nuovo appuntamento con la sesta edizione di JazzAlguer , la rassegna organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino , in pieno svolgimento ad Alghero (Ss) da aprile fino al prossimo novembre.

Dopo la tappa “extra moenia” di venerdì scorso al nuraghe Palmavera con il duo flauto-pianoforte di Daniele Pasini e Raimondo Dore, sabato (15 luglio) il festival ritorna in città, in uno dei suoi spazi più consueti, quello di Lo Quarter: protagonista della serata, con inizio alle 21.30, il poliedrico pianista e compositore Emmet Cohen , alla testa del suo trio con Philip Norris al contrabbasso e Kyle Poole alla batteria.

Classe 1990, il musicista originario di Miami è tra le figure di spicco della generazione dei trentenni della scena jazzistica statunitense: finalista della Thelonious Monk International Jazz Piano Competition nel 2011, Emmet Cohen ha vinto nel 2019 l’American Pianists Awards e il Cole Porter Fellow dell’American Pianists Association, ed è apparso in prestigiosi festival internazionali e sui palchi di più di trenta Paesi, oltre a esibirsi regolarmente al Rose Hall del Lincoln Center, al Village Vanguard, al Birdland e in altri importanti jazz club di New York.

Il suo bagaglio di esperienze conta impegni e collaborazioni dal vivo o in studio di registrazione con jazzisti del calibro di Ron Carter, Benny Golson. Poi anche Jimmy Cobb, George Coleman, Jimmy Heath. E “Tootie” Heath, Houston Person, Christian McBride, Kurt Elling e Billy Hart. Dieci gli album da leader: il più recente, “Uptown in Orbit”, è dello scorso ottobre. I suoi broadcast durante la pandemia, “ Live From Emmet’s Place “, sono diventati un fenomeno virale sui social media e poi su YouTube con milioni di visualizzazioni.

I biglietti per il concerto, a 25 euro, si possono acquistare online su www.mailticket.it e al botteghino aperto sabato sera a partire dalle ore 20 a Lo Quarter. Info e prenotazioni al 339 1161674 e all’indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com . Per altre notizie e aggiornamenti: www.bayouclub-events.com • www.facebook.com/jazzalguer • instagram.com/jazzalguer .

Dopo il trio di Emmet Cohen, il prossimo impegno nel calendario di JazzAlguer è per giovedì 27 luglio (sempre alle 21.30): il palco di Lo Quarter accoglierà la calda e avvolgente voce di Vanessa Haynes , la cantante e pianista londinese nota a pubblico e critica per la sua appartenenza al gruppo jazz/funk britannico Incognito, che renderà un omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, affiancata da Tom O’Grady alle tastiere, Alessio Pignorio alla chitarra, Gabriele Federico al basso e Matteo De Vito alla batteria.

La sesta edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna , della Fondazione Alghero , del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu.

