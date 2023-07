Italy’s Best Customer: Corsica Sardinia Ferries si aggiudica il primo posto

tra le migliori compagnie di traghetti, per il servizio clienti

Vado Ligure, 24 luglio 2023 – Per il secondo anno consecutivo, Corsica Sardinia Ferries si aggiudica il primo posto nella categoria Trasporti marittimi — navi e traghetti, per l’Italy’s Best Customer Service 2023/2024; la classifica che ha individuato le migliori aziende che offrono, nel mercato italiano, una qualità superiore nelle politiche di servizio clienti.

La ricerca è stata realizzata da Statista, società internazionale di ricerca e analisi, per conto di L’Economia del Corriere della Sera.

Sono 446 (tra le oltre 2.300 selezionate, su 166 settori) le aziende “amiche dei clienti”, scelte da oltre 15 mila consumatori, con più di 130 mila valutazioni.

I consumatori hanno valutato le aziende concorrenti sulla base della disponibilità a raccomandare il servizio e su altri cinque criteri:

disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte.

Corsica Sardinia Ferries si è classificata prima tra le migliori compagnie di traghetti, per le policy di customer care e customer service

“Riceviamo, ancora una volta, questo riconoscimento con grande piacere e orgoglio, poiché è il risultato di tutti gli sforzi compiuti dal nostro team, che quotidianamente ascolta i clienti, fornisce assistenza attraverso i canali più classici e quelli più tecnologici, risponde in modo attento e puntuale ai bisogni e alle attese dei passeggeri e si impegna costantemente ad offrire un servizio di qualità” commenta Cristina Pizzutti – Responsabile Comunicazione e Marketing.

