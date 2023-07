Italia Polo Challenge: in Costa Smeralda spettacolo coi fuoriclasse e i giovani talenti sardi

Prima l’esibizione degli Under 17 in sella ai pony: “Che emozione vederli crescere sul cavallo”

Arzachena (SS), 22 luglio 2023 – Ad Abbiadori è tutto pronto per il gran finale: stasera si assegna la terza edizione di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo organizzato dalla FISE che, come nei due anni precedenti, ha fatto tappa in Sardegna.

A contendersi il trofeo, dalle 20.30, saranno i team di Union – che ha battuto 7-2 Natuzzi – e Petra Bianca, che ai rigori ha avuto la meglio su U.S. Polo Assn., dopo che i tempi regolamentari (che nel polo si chiamano chukker) si erano conclusi sul 4-4. Finale che sarà preceduta da quella per il terzo posto, alle 19.30, tra U.S. Polo Assn. e Natuzzi.

Un polo che prova a guardare al futuro sotto diversi aspetti, a cominciare da quello tecnologico:

Miguel Lagos Marmol e Therence Cusmano, due dei giocatori impegnati a Porto Cervo, sono scesi in campo con una telecamera sul casco.

Una “on board” camera simile a quella indossata dai piloti di Formula 1, per far vivere l’evento da un’altra prospettiva, con le immagini che nelle prossime ore saranno diffuse sui canali social del torneo.

Progetto

Ma Italia Polo Challenge si proietta al futuro anche per la presenza in campo dei talenti Under 17 sardi, che da giovedì aprono il programma di ogni serata con un torneo di esibizione, ma anche di preparazione, visto che due delle quattro squadre impegnate – gli Olivastri di Loiri e il PalaHorse di Golfo Aranci – saranno in campo la prossima settimana nelle Ponyadi di Arezzo, manifestazione interamente dedicata all’attività di base e in sella ai pony organizzata dalla FISE.

«È fondamentale coinvolgere i giovani ma, più in generale, tutta la comunità locale, sia dal punto di vista dell’impresa che da quello della partecipazione allo spettacolo –

spiega il direttore generale di Italia Polo Challenge, Adriano Motta –.

Questo sport può dare tanto a livello di comunicazione e di crescita del territorio. Per noi di Italia Polo Challenge è fondamentale racchiudere tutti questi aspetti in quattro giorni di sport e cultura, e per questo ringrazio la Regione Sardegna, il Comune di Arzachena e il Consorzio Costa Smeralda».