Iscrizioni in dirittura d’arrivo al Rally della Valle del Sosio

Si chiuderanno domani le iscrizioni alla sedicesima edizione del Rally della Valle del Sosio; ma gli organizzatori hanno intenzione di richiedere la proroga alla federazione per consentire anche ai ritardatari di poter aderire alla classica del motorismo siciliano.

La gara è, dunque, valida per la Coppa rally di ottava zona e il Trofeo rally di zona riservato alle auto storiche ed è organizzata dal comune di Chiusa Sclafani; in collaborazione con le amministrazioni di:

Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, che compongono l’Unione dei Comuni della Valle del Sosio; con il patrocinio dell’assessorato regionale del Turismo Sport e Spettacolo e si disputerà sulle strade della provincia di Palermo il ventinove e trenta luglio.

In dirittura d’arrivo, quindi, le iscrizioni alla sedicesima edizione del Rally della Valle del Sosio, ma gli organizzatori, nonostante la ricca lista di adesioni, sono intenzionati a richiedere alla federazione la proroga delle iscrizioni che, secondo programma, dovrebbero chiudersi domani. La scelta è dettata dalla volontà di riuscire ad agevolare gli ultimi ritardatari.

La manifestazione, valida per la Coppa rally di ottava zona e per il Trofeo rally di zona riservato alle auto storiche, è organizzata, con il patrocinio dell’assessorato regionale del Turismo Sport e Spettacolo, dal comune di Chiusa Sclafani, in sinergia con le amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi che costituiscono l’Unione dei Comuni della Valle del Sosio.

Ed è proprio sulle strade che fanno da contorno al fiume Sosio che si sviluppa il tracciato della gara che si disputerà il ventinove e trenta luglio prossimi e avrà in Chiusa Sclafani il suo fulcro operativo. La manifestazione, che rappresenta il quarto round di campionato, assegnerà punti decisivi per l’accesso alle finali nazionali dei due campionati di cui fa parte.

Il percorso

Invariato, rispetto alla scorsa edizione, il percorso che misura 279,55 chilometri dei quali 62,64 di tratti cronometrati. Le tre prove, la Sant’Anna di 5,4 chilometri, la San Carlo di 6,48, ormai divenute delle classiche della manifestazione siciliana e la confermata Prizzi di 9, saranno affrontate dagli equipaggi per tre volte.

I concorrenti avranno modo di provare le vetture nello shake down che verrà allestito, sabato 29 luglio, lungo un tratto della speciale di Sant’Anna.

Le verifiche tecniche e sportive si terranno a Bisacquino nella mattinata di sabato 29 settembre. Il complesso storico monumentale della Badia, a Chiusa Sclafani, ospiterà la direzione gara, la sala stampa e la segreteria. La zona artigianale del paese delle ciliegie, sede di riordini e parchi assistenza, farà vivere a stretto contatto gli appassionati con i paladini del volante.

La competizione

La competizione prenderà dunque il via domenica 30 luglio in mattinata, alle nove in punto, dalla piazza di Palazzo Adriano, uno dei luoghi simbolo di Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro cinematografico valso l’Oscar a Peppuccio Tornatore. L’arrivo dei concorrenti avverrà, nella serata della stessa giornata, alle 20:00, in piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani.

Addetti ai lavori e amanti dei rally dovranno ancora attendere qualche giorno prima di conoscere i nomi di spicco che saranno ai nastri di partenza della competizione; che sarà diretta da Lucio Bonasera e assegnerà anche il trofeo Aldo Geraci e i memorial Totò Coniglio e Michele Caronia.

La scorsa edizione, – che si è disputata il quattro settembre del 2022, –

a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione furono Marco Pollara e Daniele Mangiarotti a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo.

I due alfieri della Cst Sport, – al bis di successi sulle strade del palermitano, –

hanno avuto la meglio su un’altra vettura della Casa Boema condotta dal giovane driver di casa Giuseppe Di Giorgio, in coppia con Roberto Longo.

Hanno completato un podio tutto Skoda i locali Totò Parisi ed Eleonora Cascio. Tra le storiche il successo è andato alla Porsche 911 Rs del Secondo Raggruppamento condotta da Giuseppe Musso ed Ernesto Rizzo; portacolori della scuderia RO racing.