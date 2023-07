Interrogazione della consigliera comunale Camilla Soru sull’utilizzo dei “contributi a favore delle attività produttive di Cagliari per la ripresa economica sostenibile”

Interrogazione della consigliera comunale Camilla Soru sull’utilizzo dei “contributi a favore delle attività produttive di Cagliari per la ripresa economica sostenibile”

Contributi a favore delle attività produttive; Camilla Soru (PD) presenta interrogazione: “posticipare la data limite”.

Cagliari, 26 lug 2023- Camilla Soru, consigliera comunale del PD, presenta un’interrogazione al Sindaco Truzzu riguardo il rischio, –

per tante piccole e medie imprese cagliaritane, – di non accedere ai contributi per i quali sono state ammesse.

In seguito all’iniziativa dell’Unione Europea “React EU”, il comune di Cagliari ha pubblicato un avviso per la fruizione di contributi aggiuntivi a favore delle attività produttive della città. Un’iniziativa senz’altro lodevole, naufragata per i cronici ritardi dell’amministrazione cagliaritana.

La lentezza nell’iter ha portato alla pubblicazione delle pmi ammesse solo il 21 luglio; facendo sì che la data limite per la spesa dei contributi, fissata per 31 agosto, fosse troppo vicina; rendendo così complicato, se non impossibile, per molte imprese fruire di questo importante contributo.

Nell’interrogazione, firmata anche dagli altri consiglieri comunali di opposizione, la consigliera Soru chiede di posticipare la data limite e aggiunge:

“lascia attoniti il fatto che non sia valutata l’impossibilità per le aziende di richiedere anticipi e fideiussioni in così poco tempo. Come è possibile che l’amministrazione comunale non abbia ritenuto doveroso dare dei termini e delle tempistiche effettivamente rispettabili che potessero consentire l’erogazione di questo importante contributo?”

