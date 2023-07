Intelligenza artificiale e transizione energetica: le chiavi per il futuro



L’evento sulla transizione energetica e l’intelligenza Artificiale si è tenuto ieri, nella sala conferenze del Caesar’s Hotel a Cagliari. Nel corso della giornata è stato assegnato il premio culturale “Vittorio Aresu”, tra gli altri, al jazzista Paolo Fresu.

Transizione energetica e Intelligenza Artificiale. Sono i due temi principali che hanno animato la giornata di ieri al Caesar’s Hotel di Cagliari organizzata dall’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari. Due questioni con molti punti di contatto. Due materie importanti per il futuro prossimo della Sardegna, discusse nel corso di diverse tavole rotonde e approfondite da interventi di amministratori, tecnici ed esperti.

“Ogni volta che c’è stata un’evoluzione tecnologica da realizzare concretamente e utile al Paese, i Periti Industriali sono sempre stati in prima linea.” Sintetizza così il presidente dei Periti Industriali di Cagliari Pasquale Aru. “Questa giornata, ricca di spunti interessanti, ci ha concesso di comprendere meglio e approfondire questi temi importanti di strettissima attualità. Ci vedranno protagonisti in futuro come categoria. Il lungo messaggio video di ringraziamento che ci ha inviato Paolo Fresu, uno dei vincitori di quest’anno, è stato di grande spessore. Questo ci rende estremamente orgogliosi”.

Gli ospiti

Tra gli ospiti della giornata, alla tavola rotonda hanno partecipato Sandro Catta, componente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Renato Vargiu, Presidente di ANCE. Ma anche Giovanni Esposito, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti, e Fabrizio Pilo, prorettore dell’Università di Cagliari. Si sono invece confrontati sull’Intelligenza Artificiale e sui suoi risvolti sulla nostra realtà quotidiana il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia e Gianni Massa, ingegnere e direttore artistico del festival Officine Permanenti.

Il premio “Vittorio Aresu”

In serata, dopo l’assemblea degli iscritti, è stato consegnato il premio culturale “Vittorio Aresu” al musicista Paolo Fresu, a Valerio Vargiu, noto giornalista televisivo, e a Gabriele Congiu, autore, editore e musicista. Giunto alla sua terza edizione, il premio è assegnato a coloro che, operando soprattutto nell’area delle professioni tecniche o nell’ambito culturale e artistico – si siano particolarmente distinti/e per il contributo dato direttamente o indirettamente alla crescita culturale degli individui o alla valorizzazione della categoria dei Periti Industriali.

