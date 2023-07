Inizia il Festival Culturale LiberEvento 2023

Si alza il sipario sulla XII edizione del Festival Culturale LiberEvento 2023.

La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana. Annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna.

Approderà dal 7 luglio al 28 agosto, negli scenari più suggestivi dei comuni di Cagliari, Calasetta, Carbonia, Gonnesa, Iglesias. E anche Masainas, Piscinas, Portoscuso, Sant’Antioco, Teulada, Villamassargia.

Qui gli autori si alterneranno nella presentazione dei loro libri per una sinergia tra cultura, musica, promozione del territorio ed anche enogastronomia locale. Si parte venerdì 7 luglio a Villamassargia, dove a partire dalle 21.30, nel suggestivo Giardino di Casa Casula, Simone Tempia (autore di “Vita con Lloyd). In dialogo col giornalista e storico d’arte Marco Loi, presenterà il suo libro “Il Piero o la ricerca di una felicità (Rizzoli 2022)”. L’autore scaverà alla radice delle nostre insoddisfazioni e racconterà la commedia degli errori che chiamiamo vita.

Poi, Tempia replicherà la presentazione sabato 8 luglio alle 18.30 presso la Cagliari Airport Library dell’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas.

La rassegna culturale proseguirà poi nella serata di sabato 8 luglio a Portoscuso. Nella Tonnara Su Pranu, salirà sul palco la giornalista e conduttrice Tiziana Ferrario. Presenterà a partire dalle 21.30, il suo libro “La bambina di Odessa (Chiarelettere 2022). Si parlerà di una “grande storia italiana, la vicenda straordinaria. Ma vera di una donna che ha lasciato un segno indelebile”.

Modera l’incontro la giornalista Federica Portoghese. Il giorno dopo, l’autrice incontrerà il pubblico a Sant’Antioco, nella rinnovata cornice della Piazza De Gasperi (ore 21.30).

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, fatta eccezione per quelli in programma a Calasetta e Portoscuso.

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga

Direzione artistica: Claudio Moica

Direzione Organizzativa e progettazione: Maura Porru

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna. Poi Alice S.r.l, Comuni di Cagliari, Calasetta, Carbonia, Gonnesa, Iglesias. E anche di Piscinas, Portoscuso, Masainas, Sant’Antioco, Teulada, Villamassargia. Infine acne con il patrocinio di Rai Sardegna, del Salone Internazionale del Libro di Torino.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Cantine Aru-Iglesias. Poi Cantine di Calasetta, Janas Escursioni, Sogaer, Cagliari Airport Library. Infine anche Soc. Coop. Euralcoop, Salone del Libro di Torino.

Media partner: Rai Radio 3, Rai Cultura, Radiolina, Radio Arcobaleno, Ajò.

