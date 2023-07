L’inclusività premia: il successo di “Leave No One Behind” alle Saline Conti Vecchi di Cagliari

Cagliari, 5 luglio 2023 – Una serata all’insegna di arte, cultura ma soprattutto dell’importanza di creare un mondo inclusivo in ogni sua forma:

questa è stata l’inaugurazione di “Leave No One Behind” che si è tenuta il 3 luglio presso il FAI Saline Conti Vecchi a Cagliari.

Organizzato da FA Travel, la Destination Management Company di riferimento per il turismo e l’organizzazione di eventi in Sardegna, –

in collaborazione con CREA – Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università di Cagliari, –

l’evento si inserisce nell’agenda di EGOS2023 “Good Life for All”, l’appuntamento internazionale organizzato da EGOS – European Group for Organizational Studies; che quest’anno ha scelto Cagliari come ambientazione sostenibile per ospitare l’evento.

L’associazione accademica internazionale EGOS si occupa di promuovere le conoscenze teoriche e pratiche degli enti, delle associazioni e dei contesti in cui operano le organizzazioni:

le opere multimediali inaugurate con l’evento” Leave No One Behind” sono la risposta artistica ai valori discussi all’interno di EGOS2023 Good Life for All.

Soddisfazione per gli organizzatori dell’evento

Grande soddisfazione degli organizzatori dell’evento, per primo nelle parole di Andrea Atzeri CEO di Fa Travel:

“È un onore poter condividere con i presenti l’esperienza di oggi, noi ci occupiamo di turismo e abbiamo accolto con enorme entusiasmo l’opportunità che Cagliari Good life e Egos ci hanno dato.

Oggi viviamo una chiave di lettura di un nuovo tipo di turismo che vorremmo provare a diffondere, oltre che trasmettere il messaggio che attraverso l’arte sia possibile stimolare la riflessione, creare senso di appartenenza e generare comunità inclusive.”

Anche per la prof.ssa Maria Chiara di Guardo grande soddisfazione per quanto fatto:

“Egos sarà a Cagliari in questi giorni con più di 2600 delegati a cui faremo vedere le bellezze della città

Ma la vera bellezza è che questo progetto “Good life for All” è stata mettere insieme università, istituzioni, cittadini e imprese forse per la prima volta, con l’intento comune di progettare la good life”.

L’evento si è sviluppato in due parti:

una prima dedicata alla visita delle Saline Conti Vecchi di Cagliari, che si estendono per 2700 ettari e sono le più longeve dell’intera isola. Dagli anni ’20 ad oggi le Saline costituiscono l’emblema di come uomo e natura possano coesistere in sinergia, tanto che dal 2017 sono divenute un bene valorizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano sia per la loro rilevanza culturale, sia per quella paesaggistica.

Il tema dell’inclusività e la collaborazione con Fai

Nelle parole di Valeria Asoni per Fai – Saline Conti Vecchi i motivi per cui il sito Fai ha deciso di collaborare al progetto: “Abbiamo accolto la proposta di Fa Travel, della mostra e della performance perché ci sembrava di integrare nella nostra offerta di visita un’esperienza che ben si inserisce nella filosofia del Fai in termini di inclusività e e sostenibilità, ed è quello che facciamo qui ogni giorno”.

Al termine della visita al sito si è passati a quella dell’installazione, che resterà fruibile a tutti sino al 17 settembre 2023. L’opera mira a veicolare i valori dell’inclusione e della sostenibilità a 360°, senza che nessuno venga lasciato indietro. Nata dalla collaborazione dell’artista iraniano Amir B Ash, e dai musicisti Shahin Entezami & Saffronkeira intende stimolare i sensi attraverso l’interconnessione di storia, cultura e biodiversità delle Saline Conti Vecchi ed elaborazioni video sonore di suoni e immagini del sito.

Performance Immersiva audio ‘Hyper-Rainforest’

La seconda parte dell’evento si è invece focalizzata sulla Performance Immersiva audio ‘Hyper-Rainforest’; un lavoro sonoro dell’artista spagnolo Francisco López, ricavato da registrazioni ambientali originarie delle foreste e degli ambienti naturali di tutto il mondo.

Il suono e le vibrazioni riprodotte consentono a tutti i fruitori di mettersi sullo stesso piano di accesso all’opera, azzerando le differenze di percezione tra i diversi partecipanti, alla performance gli ospiti hanno assistito completamente bendati, così da immergersi totalmente nell’esperienza e renderla ancora più totalizzante.

Per tutta l’estate fino al 17 settembre 2023, gli spazi FAI Saline Conti Vecchi e la mostra che ospita saranno aperte al pubblico su prenotazione:

dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Un’occasione imperdibile per imparare a conoscere e dare valore reale ai tesori del territorio.