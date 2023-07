Incendi, venerdì nero per la provincia del Sud Sardegna. Serri ostaggio del fuoco

Venti i roghi registrati nell’isola in data odierna, venerdì 21 luglio. Per la soppressione di cinque di essi il Corpo Forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei. Nel comune del Sarcidano in fiamme 50 ettari di macchia mediterranea frammista a bosco

Le fiamme non danno tregua al territorio della Sardegna, stremato e violato dopo appena un mese di stagione estiva a causa dell’ennesima giornata di emergenza sul fronte incendi.

Si “guadagna” la prima pagina il rogo divampato a Serri (Sud Sardegna), in località “Arimitilis escolca”. Circa 50 ettari di macchia mediterranea frammista a bosco sono stati annichiliti dalla forza distruttrice delle fiamme. A evitar danni ancor peggiori, in un quadro già di per sè drammatico, l’intervento del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal supporto di quattro elicotteri (provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono, Villasalto, San Cosimo e Fenosu), di due canadair e di un mezzo dell’Aeronautica Militare.

A livello provinciale risulta essere proprio il Sud Sardegna – anche oggi – l’area maggiormente offesa dai roghi: è in particolare il comune di Mandas a vivere una situazione drammatica; una criticità che si acuisce anno dopo anno. Oltre 800 ettari andati in fumo nel 2020, quasi 400 l’anno successivo, 70 nel solo incendio divampato circa dodici mesi fa (8 luglio 2022). Restando ai soli dati di quest’estate si evince che quello oggi divampato è il terzo incendio negli ultimi giorni.

Ai 26 ettari in fumo lo scorso 13 luglio, si sommano i 6 (pascolo nudo e seminativo) sfregiati dal fuoco nel corso della giornata odierna in località “Binge Sremmasa”. Provvidenziale l’intervento del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto.

Sempre restando nel Sud Sardegna, necessario l’intervento dei mezzi aerei anche a Nurri, paese del Sarcidano che fino a qualche ora fa poteva disporre di 8 ettari di pascolo cespugliato, oggi diventati cenere.

Dalla provincia del Sud Sardegna a quella di Nuoro: gli incendi il comune denominatore

Un venerdì nero quello odierno che non ha dato tregua neanche alla provincia di Nuoro. Orgosolo piange gli 1,5 ettari di pascolo alberato carbonizzati dal rogo innescatosi in località “Su muru mannu”. Sorte non dissimile per Siniscola.

