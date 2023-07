Incendi: tre ettari in fiamme a Villasor

Dieci gli incendi registrati in Sardegna in data odierna, martedì 4 luglio. Per la soppressione di uno di essi il Corpo Forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei. A guadagnarsi la prima pagina il rogo divampato nelle campagne di Villasor (Sud Sardegna), in località “S’arrecciada”.

A coordinare le operazioni di spegnimento la Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvata dall’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula e dal GAUF-Cagliari. In supporto sono intervenute due squadre di volontari delle associazioni di Assemini (ARCI) e di Monastir (Orsa S.Lucia) e una dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monastir-Santa Lucia.

A fine intervento, le autorità hanno riferito che la forza distruttrice delle fiamme si è abbattuta su una superficie di circa 3 ettari di terreno incolto.

Numeri per fortuna ben lontani dai circa 140 ettari di eucalipteti, incolti, pascoli e filari di ulivi falcidiati dal fuoco l’anno scorso – per la precisione il 14 luglio 2022 – in località Pranu S. Luxeria. Rogo drammaticamente da record che in quel caso rese necessario anche l’intervento di un Canadair.

