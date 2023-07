Incendi Sardegna oggi

Incendi Sardegna oggi, in data odierna, su un totale di 29 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 10 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale:

1 – Incendio in agro del Comune di Siliqua località Bau Sona’, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siliqua, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Pula. Sono intervenute 5 squadre di volontari delle associazioni di Siliqua PAN, Siliqua G.E.A., Soccorso Iglesias e 2 squadre dei VVF di Iglesias. L’incendio è in fase di bonifica

2 – Incendio in agro del Comune di Nurri località “Cuccuru Melonis”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e Sorgono. Sono intervenuti il Super Puma decollato da Fenosue e 1 canadair decollato da Olbia. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo – Sa Orta e Isili – Monte Simudis, 1 squadra dei VVF di Mandas e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Prociv – Guasila e Isili – Protezione civile sarcidano. L’incendioha interessato boschi di conifere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.10.

3 – Incendio in agro del Comune di Oristano- località “Fiume Tirso”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e dal personale del GAUF CFVA di Oristano. Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Vivaio Zeddiani, 1 squadra dei VVF di Oristano e da 1 squadre di volontari dell’associazione di Oristano – Soc. Sard. centrale . La superficie interessata non è stata ancora stimata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.45.

4 – Incendio in agro del Comune di Gesico località “Sarriu Sullinu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Senorbì centro urbano La superficie interessata non è stata ancora stimata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.10.

5 – Incendio in agro del Comune di Villasor località “Moris is Tidus”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai e dal Gauf del CFVA di Cagliari. Sono intervenute 1 squadre dei VVF di Cagliari e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Decimoputzu – A.V.A.D. e Arci Assemini. La superficie interessata non è stata ancora stimata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17,50.

6 – Incendio in agro del Comune di Mandas località “Riu Bau”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono. Sono intervenute 2 squadre di volontari delle associazioni di Senorbì – Sant’Isidoro e Siurgus Donigala A.V.P.C.. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 0,400 di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.44.

7 – Incendio in agro del Comune di Siurgus Donigala località “Mitza Ortulanus”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute 3 squadre di volontari delle associazioni di Siurgus Donigala – A.V.P.C, Sant’Andrea Frius – S.A.F. e Senorbì – Sant’Isidoro. La superficie interessata non è stata ancora stimata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18,30.

8 – Incendio in agro del Comune di Isili località “Letteioxi”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono. Sono intervenute 2 squadre di volontari delle associazioni di Isili protezione civile Sarcidano e Protciv Guasila.. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

9 – Incendio in agro del Comune di Solarussa località “Bia Murruaccas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Siapiccia e 1 squadra di volontari dell’associazione di Oristano – Soc. Sard. Centrale, Le operzìoni di spegnimento sono ancora in atto.

10 – Incendio in agro del Comune di Barrali località “Bia Murruaccas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute 3 squadre dei volontari di Senorbì Sant’Isidoro, Sant’Andrea Frius SAF e Siurgus Donigala AVPC. Le operzìoni di spegnimento sono ancora in atto.