Dodici i roghi registrati nell’isola in data odierna, lunedì 3 luglio. Per la soppressione di due di essi il Corpo Forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei

Rispetto agli incendi di grandi proporzioni divampati in Sardegna nei giorni scorsi, la prima settimana di luglio si apre con numeri più contenuti. Complessivamente sono due i roghi che hanno costretto il Corpo Forestale agli straordinari.

Nelle campagne di Elmas (CA), in località “Case Asquer”, le fiamme hanno percorso una superficie di circa 1 ettaro di terreno incolto. A coordinare le operazioni di spegnimento le Stazioni del Corpo Forestale di Uta, Cagliari e del GAUF Cagliari, coadiuvate dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto.

Nelle campagne di Ula Tirso (OR), un incendio divampato in località “Pranu” ha invece violato circa 1 ettaro di pascolo nudo. Protagonista delle operazioni di spegnimento il Corpo Forestale di Neoneli, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. In loro supporto anche: due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Abbasanta e Paulilatino, una della Compagnia barracellare di Ghilarza e una dei Vigili del Fuoco di Abbasanta.

advertisement

Potrebbe interessarti anche: Incendi: Carbonia piange tre ettari di incolto e cespugliato

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui