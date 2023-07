Incendi in Sardegna: interventi Corpo forestale oggi

Intervento Corpo forestale nel comune di Bosa loc S.Giusta

Incendi in Sardegna: il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa e un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu, su un incendio in agro del comune di Bosa loc S.Giusta.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bosa.

Intervento Corpo forestale nel Comune di San Gavino Monreale loc Azienda Agraria Mamusa

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero, proveniente dalla base operativa di Marganai, su un incendio in agro del comune di San Gavino Monreale loc Azienda Agraria Mamusa.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Villacidro.

Intervento Corpo forestale nel Comune di Decimoputzu loc Riu Mannu

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula su un incendio in agro del comune di Decimoputzu loc Riu Mannu.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Uta.

Seguiranno aggiornamenti.

