Tredici i roghi registrati in Sardegna in data odierna, giovedì 6 luglio. Per la soppressione di tre di essi il Corpo Forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei

Ennesima giornata di incendi senza soluzione di continuità nell’isola.

Tre dei tredici oggi complessivamente divampati hanno richiesto gli straordinari del Corpo Forestale. Tra di essi si annovera quello sviluppatosi a Giave (SS), in località “Nuraghe idda”. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 1,5 ettari di coltivi. Sul posto le stazioni del Corpo Forestale di Bonorva e Thiesi, coadiuvate dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela.

Più a sud, precisamente a Bosa (OR), la furia distruttrice del fuoco non ha lasciato scampo a 1 ettaro di seminativo sito in località “Badde orca”. A coordinare lo spegnimento la Stazione del Corpo Forestale di Cuglieri, coadiuvata dall’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa.

Ancora pochi dati, infine, riguardo all’incendio divampato nelle campagne di Decimoputzu (Sud Sardegna), in località Stracoxius. Il Corpo Forestale, attraverso il proprio bollettino quotidiano, fa per ora solo sapere che sul luogo sta intervenendo una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Siliqua (Sa marchesa), coadiuvata dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Iglesias e Cagliari e da quelle di volontari delle associazioni di San Sperate (Nova orsa), Assemini (Aquila) e Siliqua (P.A.N.). Tutte le forze in campo hanno operato prontamente e in piena sinergia, modus operandi fondamentale per limitare al massimo i danni.

Dalle prime – frammentarie – notizie emerge che, nel corso delle operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco è stato soccorso dal personale del 118 in quanto vittima di un principio di intossicazione. Le fiamme hanno percorso un’area in cui sono presenti diverse aziende e hanno lambito diverse abitazioni; si registrano danni ad alcune serre.

