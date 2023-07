Inaugurazione mostra – Paesaggi / Landscapes. La Sardegna nella pittura del XIX e XX secolo- Pinacoteca nazionale di Sassari – venerdì 21 luglio 2023 – alle 19.00

Mostra

“Paesaggi/ Landscapes. La Sardegna nella pittura del XIX e XX secolo”

Pinacoteca nazionale di Sassari

Venerdì 21 luglio 2023, alle 19.00

Dal primo Ottocento agli anni Sessanta del Novecento: un itinerario con 150 opere, firmate da quasi settanta pittori, racconta per immagini 150 anni di natura, città e paesi dell’Isola. Un confronto tra il passato e il presente con nuovi spunti di riflessione sulla tutela del patrimonio naturale e, soprattutto, tanta bellezza per gli occhi. Venerdì 21 luglio 2023, alle 19.00, nella Pinacoteca nazionale di Sassari, il Direttore della Direzione regionale Musei, Francesco Muscolino, e la Direttrice del Museo, Maria Paola Dettori, inaugurano la mostra dal titolo: “Paesaggi/ Landscapes. La Sardegna nella pittura del XIX e XX secolo”.

In esposizione opere, per la maggior parte inedite, di grandi autori, come l’acquarellista Gaston Vuillier; e ancora, dopo quasi cento anni, le tele di Giovanni Marghinotti, altrimenti non fruibili.

La mostra accosta dipinti provenienti dalle collezioni pubbliche a opere conservate in collezioni private, tra le quali un piccolo, ma prezioso nucleo di disegni, di Giuseppe Biasi. La veduta urbana, in particolare di Cagliari, è rappresentata da diversi autori come Francesca Devoto, Anton Ettore Maury e Felice Melis Marini, oltre a quel formidabile acquerellista che è stato Stanis Dessy. Saranno visibili al pubblico le opere di artisti di spicco come Anselmo Bucci, Giuseppe Rivaroli, e Uberto Bonetti, insieme a quelle dei pittori sardi, presenti nell’esposizione con tutti i maestri e molti pittori minori.

La mostra, oltre a proporre un’ampia rassegna sul genere pittorico, offre spunti di riflessione e approfondimento su temi di stretta attualità. All’evento faranno da corollario incontri di approfondimento sulla tutela del paesaggio e il suo rapporto con la transizione energetica e le energie rinnovabili. Sono inoltre in programma conferenze sulle realtà urbane della Sardegna in età antica e sulla trasformazione delle città e dei loro centri storici.

