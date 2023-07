In FERPI nasce la Commissione “Relazioni di genere” Per promuovere la cultura del rispetto fra i generi e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne

La Vicepresidente Daniela Poggio: “ Non possono esserci buone relazioni pubbliche se non risolviamo la questione della buona relazione tra i generi “

advertisement

In FERPI nasce la Commissione “Relazioni di genere” Per promuovere la cultura del rispetto fra i generi e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne

Roma, 24 luglio 2023 – Si chiama “Relazioni di genere” la nuova Commissione speciale istituita da FERPI per promuovere la cultura del rispetto fra i generi e individuare azioni concrete di contrasto a violenza, molestie e discriminazioni. Rappresentata dalla Vicepresidente Daniela Poggio, la Commissione vedrà schierate in prima linea anche la Segretaria Generale, Daniela Bianchi, e la Presidente di Ferpi Servizi, Elena Salzano.

La decisione segue la nota diffusa nei giorni scorsi con cui la Federazione, insieme al suo Presidente, Filippo Nani, aveva già preso posizione, accanto a molte altre organizzazioni espressione della società civile, sulle notizie relative a comportamenti sessisti e discriminatori nei confronti delle donne all’interno dell’industry della comunicazione. Ferpi aveva sollecitato la necessità di contribuire tutti, nei propri ambiti di attività, al cambiamento di una cultura patriarcale ancora dominante. Ogni giorno se ne hanno, purtroppo, nuovi esempi.

Ferpi

Dal 1970 Ferpi è l’associazione di riferimento in Italia per le professioniste e i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione, persone che contribuiscono quotidianamente a costruire e a diffondere la cultura d’impresa, sociale e istituzionale del nostro Paese. Più del 50% di loro sono donne, tra cui molte già attive in associazioni contro la violenza e le discriminazioni di genere.

“Tante delle socie di FERPI sono attiviste e stanno contribuendo con la loro voce a percorrere il sentiero della propria e altrui emancipazione, trovando ampio consenso anche tra i loro colleghi uomini. Sono orgogliosa della nostra comunità che ha saputo reagire tempestivamente e con voce sola a questo nuovo capitolo del #MeToo, prendendo fin da subito una posizione chiara. D’altronde non possono esserci buone relazioni pubbliche se non risolviamo la questione della buona relazione tra i generi“, ha dichiarato Daniela Poggio.

Commissione “Relazioni di genere”

La neonata Commissione “Relazioni di genere” – la cui composizione è in via di definizione – avrà all’inizio queste aree di lavoro: Iniziative, con Daniela Ballarini; Linguaggio e formazione, con Annamaria Anelli; Analisi dei media, con Santina Giannone; Strumenti di parità, con Rosella Scalone. Tra i suoi compiti:

allargare il piano di formazione con moduli formativi contro gli stereotipi, le molestie e la violenza di genere;

promuovere tutti gli strumenti oggi disponibili – o immaginabili – utili a incentivare le buone pratiche (bilanci di genere, Certificazione della Parità di Genere, bollini, etc.);

creare criteri e linee guida per il whisteblowing (denuncia di irregolarità);

istituire un team di delegati e delegate che seguano con supporto legale le vicende riconducibili a casi di discriminazioni per valutare eventuali iniziative a tutela delle nostre associate e dell’associazione stessa;

assistere le professioniste che siano vittime di pratiche inique, abusi o testimoni di essi;

proporre il deferimento immediato alle funzioni preposte di eventuali comportamenti scorretti con il fine di espellere dall’associazione chi ne è stato riconosciuto responsabile.

Dietro tutto, l’idea della Federazione è quella di ispirare un nuovo paradigma, finalmente pensato da donne e uomini insieme, con l’obiettivo di elaborare un piano per accrescere consapevolezza, nel nostro ambito professionale e nel Paese tutto. La consapevolezza che è necessario un cambiamento culturale forte e radicato che favorisca la prevenzione e la massima tutela nei casi di abuso. A partire dall’interno di ogni organizzazione.