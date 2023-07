Il Trekking Letterario Del Cantiere Poetico Di Ottobreinpoesia Approda Sul Monte Limbara: Sabato 29 Luglio Escursione By Night A Vallicciola

Un’escursione tra le meraviglie del monte Limbara con letture poetiche estemporanee di Charles Bukowski, Alda Merini e Sergio Atzeni. Ritorna l’appuntamento con il trekking letterario sardo del Cantiere Poetico di OttobreinPoesia, la manifestazione ideata da Leonardo Onida che da 17 anni lavora alla diffusione della poesia e alla fruizione della bellezza in ogni luogo, coinvolgendo le eccellenze del territorio.

L’appuntamento è previsto per sabato 29 luglio – raduno alle 18.40 nel piazzale Vallicciola – Tempio Pausania – con una nuova escursione by night tra trekking, meditazione, buon cibo e tanta musica.

Si parte alle 19 con il bagno sonoro delle campane tibetane e la meditazione yoga a cura di Mario Uda per proseguire alle 19.40 con un viaggio nel gusto alla baita dell’associazione PoP che proporrà degustazioni di pani artigianali e prodotti locali; alle 20.30 “musica sotto le sequoie” con il concerto della cantautrice Claudia Crabuzza, vincitrice del premio Tenco e dell’Archivio Mario Cervo.

Alle 21.15 si parte con il trekking sotto le stelle, un percorso semplice di circa 4 km (dislivello 60 metri – terreno misto) con letture poetiche lungo il cammino con caffè e mirto previsti all’arrivo; infine, alle 22.30, una buonanotte con il sorriso grazie allo spettacolo comico dell’attore Carlo Valle. Per i più coraggiosi avventurieri e amanti della notte, prevista anche una pasta all’arrabbiata per concludere in bellezza quest’appuntamento dedicato al turismo esperienziale.

Come ogni anno da marzo ad agosto, il Cantiere Poetico del progetto OttobreinPoesia, dà vita ad un laboratorio di contaminazione e ricerca, in cui poesia, arte, musica, cibo, benessere e natura trovano terreno fertile per produzioni originali e coinvolgenti.

Un calendario d’incontri che attraversano poeticamente tutte le stagioni con presentazioni di libri, reading poetico musicali, laboratori, seminari e molto altro, in preparazione dell’evento principe di ottobre con il festival internazionale che dal 2007 racconta la sua idea poetica del mondo.

Nato a Sassari e diventato in pochi anni uno dei festival dedicati alla poesia, più importanti d’Italia, l’evento e il suo CANTIERE POETICO godono del patrocinio e del contributo della Regione Sardegna – assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport – e della Fondazione di Sardegna.

Per il secondo appuntamento con il trekking letterario sardo l’organizzazione ha previsto attività anche per i più piccoli in modo da agevolare l’escursione di due ore per mamme e papà:

l’associazione Akroasis propone un’esplorazione immersiva in natura rivolta ai più piccoli nel bosco di Vallicciola, un percorso alla ricerca di connessioni ed esperienze multisensoriali con gli elementi naturali, curato dalla pedagogista Monia Satta.

Info sul sito www.trekkingletterario.it, prenotazioni escursione al numero 334 14 56 50. Costo complessivo, 35€ a persona.