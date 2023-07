Il problema droga è più diffuso e pericoloso di quanto si pensi

Denuncia di un commerciante di Cagliari ai volontari di Mondo Libero dalla Droga:

“il problema droga non interessa solo i ragazzini, conosco dei professionisti che fanno uso di cocaina”

Alla domanda diretta fatta dai volontari di Mondo Libero dalla Droga ad un esercente del centro di Cagliari, se conoscesse dei ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti, la risposta immediata e preoccupata è stata:

“magari interessasse solo i ragazzini! Conosco professionisti che fanno uso di cocaina!” Una affermazione che ha sconcertato un po’ i volontari e arricchito lo scambio di opinioni riscontrando, peraltro, una assoluta convergenza di idee con il commerciante.

“Mi fa rabbrividire solo l’idea di pensare che potremmo finire nelle mani di questi professionisti – ha continuato parlando in modo palesemente preoccupato – Come potremmo fidarci che ci diano il servizio per cui ci siamo rivolti a loro, se esercitano sotto l’effetto di droghe?“

Un punto di vista che i volontari portano avanti da anni, sia con i ragazzi nelle scuole, che con gli adulti durante le iniziative di prevenzione o intervenendo nei dibattiti pubblici. Un punto di vista netto e chiaro, senza distinzione tra droghe “leggere” o “pesanti”; senza la solita giustificazione dell'”uso ludico”, quasi che se lo fai per divertirti la si rende meno pericolosa.

Riguardo alla droga nessuna giustificazione o cedimento, è l’atteggiamento dei volontari

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard negli anni ’70. Nonostante, oggi più che mai, questa affermazione sia provata dai fatti, in troppi sono convinti che la droga sia un problema solo di chi la usa e che sia un aspetto di libertà di poter scegliere della propria vita a proprio piacimento. Dovrebbero spiegare come ti renda liberi l’assumere una sostanza che in breve tempo ti renderà schiavo.

Peccato, poi, che certe scelte “di libertà” si scontrano con il diritto degli altri di poter vivere tranquilli, senza il pericolo che qualcuno in preda alle sostanze, ci arrechi danni spesso irreparabili, distruggendo il nostro diritto alla libertà e alla vita.

Una battaglia di libertà nel vero senso della parola, quella dei volontari di Mondo Libero dalla droga, per garantire a tutti, in primo luogo alle nuove generazioni, di poter vivere liberamente in un mondo senza droga.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com