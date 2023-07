Il nuovo singolo di Adriana Spuria “Tra le stelle e le abitudini”

Esce venerdi’ 14 luglio 2023 su tutti gli stores digitali e le piattaforme di streaming Tra le stelle e le abitudini ,il nuovo singolo di Adriana Spuria.

Come posizionata tra i sogni “le stelle” e la vita quotidiana “le abitudini” di tutti i giorni ,la canzone e’ una preghiera all’universo ,affinche’ si prenda cura della disperazione degli uomini,dei loro fallimenti .

Una narrazione di speranza,di una vita migliore anche per quella mamma con una ferita nel cuore, che si sente inadeguata perche’ ancora troppo figlia,ma che nonostante cio’ con i suoi bambini fa ogni notte un giro su una stella.Un’ immagine poetica che richiama i testi dei grandi nomi della canzone italiana d’autore.Un brano di rinascita figlio dell’urgenza di lasciarsi alle spalle tre anni in cui difficolta’ di ogni tipo hanno messo alla prova un po’ tutti.Cosi’ anche una piccola fiammella di fiducia nella vita puo’ illuminare e trasformare le ceneri in alti grattacieli ,perche’ alla fine si possa ritornare all’amore senza timore alcuno.

Questa e’ l’essenza della canzone il cui testo e melodia sono stati composti interamente dall’artista siciliana. Alla voce Adriana Spuria, alle chitarre Corrado Salemi ,al basso ha suonato Biagio Martello e alla batteria Giovanni Maucieri.

Il videoclip

Nel videoclip, realizzato a Siracusa nella zona di Riva porto Lachio altrimenti chiamato “Sbarcadero” fa da protagonista la location bellissima e i colori stupendi dell’estate, mentre l’artista canta il brano e suona la chitarra.Il video vuole trasmettere una grande gioia di vivere ,come causa di un futuro migliore

Il mix e’ stato realizzato da Lorenzo Coriglione e il mastering da Claudio Giussani

Link al videoclip Tra le stelle e le abitudini ( Videoclip Ufficiale) – YouTube

Label :La fabbrika produzioni

Distribuzione Pirames international

Tra le stelle e le abitudini

Stelle che lontane

Fissate il mio destino

Curatevi del mondo

Preparategli un cuscino

Di luci ,di bagliori

con riflessi colorati

Guardate bene gli uomini

Che sono disperati

Accarezzano la vita

Per paura che li morda

E la chiamano signora

Senza dire una parola ,una parola

Mamma e ‘ancora troppo figlia

E una ferita da guarire

Quando i bambini ridono

sparisce il suo dolore

E ad ogni ninna nanna

Fanno un giro su una stella

Per quelli che non dormono

Lei ruba la piu’ bella

Senza la televisione

O qualcuno da imitare

Rimarra’ solo la vita

E sara’ tutto normale ,

tutto normale

Nuoteremo dentro acque piu’sicure

Torneremo a raccontarci le avventure

E ci riabbracceremo senza filtri e falsita’

E ci ricorderemo di chi siamo

Questa e’ la novita’

Piccola fiammella che

Ti accendi nel mio cuore

Illumina le immagini sopite nel dolore

Trasforma queste ceneri In alti grattacieli

Raccontami una favola

E ascolta i miei pensieri

Ed insegnami ad amare

questo sintomo d’amore

Tra le stelle e le abitudini

Ricomincio a respirare ,a respirare

Guarda come passa in fretta questa vita

come il vento,come una fiore tra le dita

E torneremo a far l’amore senza farci male

E ci ricorderemo di chi siamo

Questa e’ la novita’

Testo e musica di Adriana Spuria