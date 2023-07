Il marchio Capritaly conferma il suo grande successo

Capritaly conferma il suo grande successo

Il marchio Capritaly Official nasce dall’estro e dal talento di una giovane imprenditrice napoletana, Sarah Buonocore, che ha deciso di coniugare la tecnologia con la creatività, attraverso la realizzazione di bijoux originali e personalizzabili per ogni occasione ed evento importante.

Acciaio, colore e frasi create ad hoc si fondono per rendere unici i gioielli Capritaly e chi li indossa.

E piace a tanti vip .

Capritaly e’ ancora sponsor ufficiale al Social world film festival con Roberta Scardola .

E tanti personaggi dello spettacolo hanno indossato Capritaly anche in tv come Emanuela Tittocchia , o ad eventi importanti a Sanremo come Il salotto delle celebrità .

Capritaly ha poi omaggiato delle sue creazioni alcuni dei volti più importanti dello show biz come Rossella Erra , Diego Armando Maradona jr e Cristiana Sinagra , e ancora Maddalena Stornaiuolo e Agostino Chiummariello direttamente dalla serie tv del momento Mare Fuori .

E si allunga questo elenco con Francesca Rettondini, Sara Santostasi e Silvia Uras, tiktoker e attrice.

Tra i tanti punti vendita anche La vispa Teresa su Milano grazie a Simona Tagli icona tv .

Invece Giovanni Amura col modello Gennaro Cassini ha fatto da testimonial per Sogno azzurro dedicato al Napoli nell’anno calcistico del terzo scudetto .

Le sorprese vip non sono finite

