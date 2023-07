Il 14 e il 15 luglio proseguono gli appuntamenti di Logo Cortoindanza XVI edizione a cura di Tersicorea

La XVI edizione di Cortoindanza Logos diretta da Simonetta Pusceddu prosegue, dunque, il 14 luglio al Parco naturalistico di S’Ortu Mannu di Villamassargia in collaborazione con L’Altra Sardegna che vedrà, inoltre, alle 21.00 il dialogo tra il contributo del botanico di fama internazionale Bernabè Moya e le due creazioni di danza “Zoologia” della compagnia Oltrenotte e “Figura” di e con Sara Angius. Replica il 15 luglio nella Chiesa di San Sisinnio a Villacidro.

Il 15 luglio a Cagliari, al Parco Padiglione Nervi tre spettacoli dalle 21.00:

“Cenere” di e con Silvia Bandini; “Albatros” di Pablo Ezequiel Rizzo, anche interprete con Alessandra Cozzi; infine “Kalòs e Eidòs” di e con Elie Chateignier e Elisa Zedda

Proseguono, quindi, gli appuntamenti della 16° edizione di Logos Cortoindanza, progetti interdisciplinari condotti dalla direttrice artistica Simonetta Pusceddu che si articolano tra gli spazi urbani della città, ex luoghi simbolo dell’archeologia industriale, e i territori dell’isola custodi della bellezza paesaggistica ambientale, architettonica e archeologica.

Programma

14 luglio

Il 14 luglio a Villamassargia” alle 21.00 l’evento “Dialoghi e danza tra gli ulivi monumentali di S’Ortu Mannu”, manifestazione realizzata nell’ambito di Logos Cortoindanza XVI da Tersicorea e dal Consorzio Turistico L’Altra Sardegna con lo speciale contributo, inoltre, di Bernabè Moya, botanico aragonese di fama internazionale, esperto di alberi monumentali e biodiversità.

Uno spazio speciale dedicato, dunque, ai dialoghi tra paesaggio e arte performativa, in cui danza, teatro di figura e racconti sulla natura si amalgamano armoniosamente per scoprire e rigenerare insieme nuovi volti e flussi dei luoghi. Oltre al contributo di Moya, due creazioni di danza: l’estratto del work in progress di “Zoologia”, un progetto di ricerca coreografica della compagnia Oltrenotte. Uno zoo interiore, un bestiario delle meraviglie orrido e fantastico. Ideazione, coreografie interpretazione e costumi: Lucrezia Maimone. Oggetti di scena: Vinka Delgado, Lucrezia Maimone, Riccardo Serra;

“Figura” di e con Sara Angius, in collaborazione con Johanna Elhert. Un viaggio metafisico e surreale nelle profondità dell’inconscio e una riflessione sugli aspetti esistenziali dell’identità. Ideazione, coreografia, interpretazione: Sara Angius; ideazione e costruzione di marionette, drammaturgia: Johanna Ehlert. Replica il 15 luglio nella Chiesa di San Sisinnio a Villacidro.

15 luglio

Il 15 luglio appuntamento infine a Cagliari al Parco Padiglione Nervi con tre spettacoli a partire dalle 21.00. Silvia Bandini porta la sua creazione in progress “Cenere”, come autrice e interprete. Un viaggio profondo e ironico nell’assenza e nel silenzio improvviso che una morte lascia a chi rimane. Produzione Zerogrammi, co-produzione con Tersicorea, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo/Lavanderia a Vapore all’interno del progetto “Permutazioni coworking coreografico”. Forme mutanti, ibride e aliene in continua evoluzione e tuttavia sempre umane in un viaggio tra oscurità e luce in “Albatros”, coreografia di Pablo Ezequiel Rizzo, interpreti Pablo Ezequiel Rizzo e Alessandra Cozzi. Forme caleidoscopiche e spazi che si distorcono fino a infrangere i propri limiti nella pièce “Kalòs e Eidòs” di e con Elie Chateignier e Elisa Zedda.

Informazioni

Per info prenotazioni biglietti e abbonamento: tersicoreat.off@gmail.com – cell. 328 9208242 – www.tersicorea.it – T.off Officina delle arti sceniche e performative, via Nazario Sauro 6, Cagliari.