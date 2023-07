HP Sport al Rally di Roma Capitale con cinque equipaggi al via della CR 7° Zona

Motori accesi per il quinto e penultimo atto della Coppa Rally 7° Zona 2023 in programma nel fine settimana in occasione del Rally Roma Capitale, gara valida per l’ERC e il CIAR e con un programma specifico per la gara della Coppa di Zona.

Una trentina gli iscritti con la struttura sportiva HP Sport grande protagonista visto che schiera ben cinque agguerriti equipaggi. Tre al volante di altrettanti Renault Clio R3, ovvero, Di Vito-Colella, Massaro-Massaro entrambi con gomme Pirelli e Sorci-Cicciarelli. In gara con una Peugeot 208 Rally4 troviamo la coppia composta da Trotta A.-Lepore, chiude il quintetto il giovane Valerio Rinaldi (U25) con Giorgio Orsini alle note su Citroen Saxo VTS-N2 anche loro con pneumatici Pirelli.

Il programma prevede lo svolgimento della gara tutta nella giornata di sabato 29 luglio, dopo lo shake down nella tarda mattinata di venerdì in territorio di Fumone, gli equipaggi prenderanno il via dal parco assistenza di Fiuggi sabato dalle ore 9:28 in direzione del primo giro cronometrato sulle tre prove in programma. Si comincia con la ‘Guarcino-Arcinazzo’(11.72 Km) alle 10:3, cui segue la Cave-Subiaco (14,10 Km) alle 11.06 e la ‘Affile-Bellegra’ (7,32 Km) 12:09.

Quindi riordino e parco assistenza a Fiuggi e dalle ore 15:02 la prima ‘piesse’ del secondo giro cronometrato con lo stesso ordine del mattino. Arrivo previsto dalle 18:08 a Fiuggi dopo 66,28 cronometrati per un totale di 293,34 chilometri. Un grande impegno per tutti gli equipaggi HP Sport i quali oltre al cronometro, dovranno sfidare il gran caldo che in queste settimane sta attanagliando la Penisola. In casa HP Sport c’è molto entusiasmo: “Sarà una gara molto difficile sotto tutti gli aspetti, per la qualità degli equipaggi e per le temperature elevate che da tempo sono presenti anche nella nostra regione. Schieriamo cinque equipaggi, tutti in grado di poter aspirare ad un posto nelle zone alte della classifica. Siamo fiduciosi”.