HP Sport al rally del Friuli Feragotto-Maggiolino

sul gradino più alto del podio finale, bene Zavagno

Il rally del Rally del Friuli gara alla sua 58.ma edizione ha visto ancora una volta i colori di HP Sport sul gradino più alto del podio. La gara organizzato da Scuderia Friuli ACU e valida per la Coppa Rally ACI Sport Zona 4 vedeva in campo due equipaggi della struttura sportiva: Feragotto-Maggiolino (Clio S16) e Zavagno-Gioelli (DS3/N5) che hanno dato battaglia lungo le sei prove speciali. La classifica finale ha visto primeggiare la coppia Feragotto-Maggiolino su Clio S16 (nella foto Chris_Boccadoro) che si è aggiudicato la Classe e Gruppo oltre ad aver chiuso la gara al tredicesimo posto assoluto, davanti a vetture più performanti e Zavagno con Gioielli (nella foto rally Gp) alle note che anche loro hanno fatto segnare il doppio successo.

Grande soddisfazione in casa HP Sport che porta a casa la terza affermazione in tre gare con i suoi driver, in Friuli non era impresa facile fare risultato visto il valore degli avversari: “I nostri equipaggi hanno fatto una gara senza sbavature, siamo contenti per il risultato, la gara non è stata facile però l’abbiamo conclusa nel migliore dei modi, tutto questo è di buon auspicio per il proseguo della stagione”.