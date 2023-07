Guardia Costiera di Cagliari – passaggio di consegne Nave Aringhieri CP421

Nella mattinata del 6 luglio si è tenuta, alla presenza del Comandante Marittimo Ovest Contrammiraglio Enrico PACIONI e del Direttore Marittimo di Cagliari Capitano di Vascello (CP) Mario VALENTE, la cerimonia per il passaggio di Comando di Nave Roberto Aringhieri CP 421, tra il Tenente di Vascello Arturo INCERTI (cedente) ed il Tenente di Vascello Andrea MONTINARO (accettante).

La cerimonia

Nel corso della cerimonia sono stati ripercorsi, dal Comandante INCERTI, i passi più significativi e le brillanti attività svolte nel suo periodo di comando, durante il quale sono state percorse, in attività operative nazionali ed estere, circa 22.000 miglia nautiche e soccorse quasi 1000 persone.

Il Comandante Incerti ha inoltre avuto l’onore di ricevere a bordo il Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA (Porto Conte, 15 agosto 2022).

Il Comandante Incerti, dopo i quasi due anni in Sardegna, sarà impiegato a Bruxelles presso la Commissione Europea.

Il Comandante Montinaro, salentino di origine, proviene da un’esperienza estera biennale, impiegato presso l’Agenzia UE Frontex.

La Nave Aringhieri CP421

L’unità navale, entrata in servizio il 28 ottobre 2021, è stata co-finanziata con fondi dell’Unione Europea per il controllo delle frontiere esterne, risponde alle caratteristiche di una nuova tipologia di navi pensate e progettate per assolvere i compiti di ricerca e soccorso in mare anche in condizioni meteomarine estreme.

Eccellenza della cantieristica italiana e vanto delle capacità marinaresche del nostro Paese, si distingue per essere una delle navi del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo, nonché la più lunga imbarcazione “autoraddrizzante” ed “inaffondabile” mai costruita in Italia.