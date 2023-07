“Green Food”, il podcast firmato dall’Ortochef Claudio Di Dio

È prevista per il 12 di luglio la messa online di “Green Food”. La nuova rubrica podcast dedicata alla cucina ortocentrica a firma dell’Ortochef Claudio Di Dio.

Il progetto è nato dalla partnership con Cluster FM e la produzione di Digitali Creativi. Sarà sviluppato in 8 puntate. Claudio Di Dio attraverso le sue ricette esclusive porterà l’utente ad una conoscenza più ampia del mondo della cucina Ortocentrica che sempre più, grazie ai numerosi benefici che essa può apportare in termini di salute, sta raccogliendo consensi da parte del mondo del nutrizionismo oltre che dagli appassionati di cucina di tutto il mondo.

Un progetto editoriale che rappresenterà un vero e proprio mix tra divulgazione e arte culinaria raccontati dalla voce di Claudio Di Dio. È uno degli ortochef più apprezzati nel panorama nazionale. Ma anche esperto di comunicazione. Tramite Under the Radar, l’agenzia da lui fondata e vertical su prodotti food e vegetali, cura campagne di comunicazione supportando i propri clienti anche grazie alla realizzazione di showcooking di prodotti e all’organizzazione di eventi di presentazione.

“Sono felice di questa nuova avventura editoriale.” Commenta Claudio Di Dio. “Ringrazio Cluster FM e Digitali Creativi nelle figure di Alberto Zanni e Giulia Taiana per aver creduto in questo progetto. E anche per compartecipare alla divulgazione questa forma di cucina. Spero possa essere una felice novità anche per chi ancora ne sa poco ma ha a cuore la propria salute non rinunciando al piacere del gusto e della tradizione.

La cucina ortocentrica, infatti, è una cucina che raccoglie dal passato per guardare al futuro ma che contempla allo stesso tempo la centralità dell’individuo e del pianeta.

Nei miei podcast, oltre alla spiegazione della filosofia ortocentrica, si potranno ascoltare anche molti consigli su come cucinare a base vegetale, con qualche trucchetto che uno chef professionista può dare. E anche alcune ricette facili, gustose e nutrienti che si potranno trovare anche nel dettaglio sul mio sito www.claudiodidio.it.

Si passerà quindi da ricette come, per esempio, la lasagna fatta con il sedanorapa o il ragù di lenticchie. Fino a spiegare le tecniche migliori di cottura per i vegetali per preservarne tutti i loro oligo elementi oppure come tagliarli per mantenerne l’energia vitale”.

