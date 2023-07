MODENA (ITALPRESS) – Per celebrare l’imminente addio del motore v8 biturbo da 580 CV, la Maserati ha scelto la vetrina del Goodwood Festival of Speed per presentare le nuove versioni della Ghibli e della Levante. Si tratta di due serie limitate che celebrano gli oltre 100 mila motori a otto cilindri della casa del Tridente, prodotti dal 1959 a oggi.

