Giulia Cinus di Assemini pluricampionessa italiana di ballo

E’ una vera pioggia di medaglie quella che è arrivata ad Assemini

grazie Giulia Cinus, atleta del ballo di 13 anni che si è aggiudicata

ben 10 titoli italiani ai 78esimi campionati italiani ANMB,

Associazione Nazionale Maestri di Ballo, svoltisi nella platea del

Marriot Hotel di Roma nei giorni scorsi, con competitor provenienti da

ogni parte d’Italia.

Le 10 medaglie d’oro della Cinus, che fa parte della Scuola di danza

“The latin Mood” di Selargius, allenata dai maestri Matteo Cossu e

Anna Scintu, sono arrivate grazie a 5 primi posti nella categoria

“Solo latin” e alle altre 5 vittorie con il “Ballo di coppia” insieme

all’atleta Giovanni Cocco.

Ed è grande la soddisfazione dei maestri Cossu e Scintu per questo

exploit a livello nazionale: “Siamo molto fieri per i risultati

raggiunti da Giulia in questo campionato, soprattutto dopo i sacrifici

e il lavoro svolto in sala. Per noi la danza non è un copia e incolla

di programmi da gara, puntiamo a tirare fuori i punti di forza di ogni

allieva e allievo facendoli crescere tecnicamente ed artisticamente”.

“Faccio danza da quando avevo 4 anni – afferma la pluricampionessa

italiana – ho vinto un altro campionato italiano in MSP e sono vice

campionessa regionale. Mi alleno dalle 8 alle 10 ore a settimana. Il

mio prossimo obiettivo sono i campionati Mondiali che si volgeranno a

Blackpool in Inghilterra. Nel frattempo studio: ho finito la seconda

media: a settembre entrerò in terza”.

