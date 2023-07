Giornata escursionistica nel parco di Tepilora e nella riserva della biosfera

Bitti, 10 luglio 2023

La giornata escursionistica dedicata ai ragazzi di Bitti, dai 13 ai 17 anni, in programma nelle aree del Parco di Tepilora e in quelle della Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo, non si terrà più il 26 luglio, come da vecchio programma, ma il 23 agosto 2023. Tale modifica si è resa necessaria per venire incontro alle esigenze di tutti i ragazzi già impegnati in diverse attività estive.

Iscrizioni e Organizzatori

Potranno partecipare, previa iscrizione presso l’ufficio cultura del Comune di Bitti (dott.ssa Lucia Palmas), tutti i nati dal 2006 al 2010 (13-17anni). Le prenotazioni vanno regolarizzate entro mercoledì 26 luglio 2023.

L’iniziativa, finanziata dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili e patrocinata dal Parco di Tepilora e dalla Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo, è organizzata dall’Assessorato dei Servizi sociali, istruzione e formazione del Comune di Bitti, in collaborazione con la cooperativa Solidarietà e con il Plus di Nuoro.

Il Programma

Il calendario della giornata prevede una prima escursione in kayak e canoa lungo il Rio Posada, nella parte a valle del Parco di Tepilora. Nel pomeriggio, sempre all’interno della Riserva della Biosfera, ci si sposterà a Santa Lucia di Siniscola, nel Parco Avventura, tanto visitato da famiglie e scolaresche.

“Promuovere le attività ludiche, formative ed educative dei nostri giovani è impegno importante soprattutto quando lo si fa nel favorire la conoscenza del territorio, per una crescita ambientale e civica dei nostri ragazzi”, ha commentato l’assessore dei Servizi sociali istruzione e formazione, Gianna Mameli.