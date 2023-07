“Giardini Aperti 2023” a Quartucciu

Nuovi spettacoli della sedicesima edizione del Festival Internazionale della Sostenibilità – “Giardini Aperti 2023” a Quartucciu: due giornate interamente dedicate ai bambini e alle loro famiglie con spettacoli che, in modo divertente e coinvolgente, invitano i più piccoli a riflettere sui problemi dell’ambiente e in generale sull’ importanza della crescita personale con l’acquisizione di nuove conoscenze e responsabilità.

Su questi temi e con questi intenti prosegue la sedicesima edizione del Festival Internazionale della Sostenibilità – “Giardini Aperti 2023” organizzata da Abaco Teatro, con due nuovi appuntamenti a Quartucciu, negli spazi “Abitare con il Verde – Le Macchiie di Eva” – SS 125 Km 17 Orientale Sarda.

“Giardini Aperti 2023” a Quartucciu

Partenza mercoledì 19 Luglio alle ore 19.00 con “E se i topolini scoprissero i tombini?”, una produzione Abaco Teatro, testo, regia e interpretazione di Marta Proietti Orzella: messinscena ecologista contro l’inquinamento ambientale, capitanata da una deliziosa e determinata topolina.

advertisement

Seguirà giovedì 20 Luglio, sempre alle ore 19.00 “Baracca & Burattori con Alice”, una produzione Tragodia Teatro. Lo spettacolo è liberamente tratto da “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carrol, testo, regia e costumi di Virginia Garau con Virginia Garau, Daniela Melis, Ulisse Sebis. Il tema affrontato è quello della crescita e del rispetto verso gli altri.

Con le sue originali e divertenti allegorie, vuole indicare ai più piccoli il complesso percorso di evoluzione e il passaggio dal mondo dell’infanzia, roseo e spensierato, al mondo degli adulti, fatto di responsabilità.

“Giardini Aperti 2023” a Quartucciu: “Baracca & Burattori con Alice”

Per tradizione il teatro dei burattini è una forma di spettacolo in cui uno o più animatori, i burattinai, danno vita ai personaggi tramite particolari pupazzi, detti appunto burattini. In “Baracca & Burattori con Alice” invece ci sono attori veri, umani, che danno vita allo spettacolo. Questi agiscono e recitano affacciati al boccascena della baracca mostrando i visi e le braccia. Ma non solo, la baracca non è fissa ma “cammina”!!

Nuovi spettacoli della sedicesima edizione del Festival Internazionale della Sostenibilità – “Giardini Aperti 2023” a Quartucciu

La sedicesima edizione del Festival Internazionale della Sostenibilità – “Giardini Aperti 2023” è organizzata da Abaco Teatro con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna, il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari e il sostegno e patrocinio dei Comuni di Villaspeciosa, Maracalagonis, Elmas, Monserrato, Cagliari e Quartu S. Elena.

Si consiglia la prenotazione al numero 3478928141.