Sabato 8 luglio ore 18, presso lo Spazio multimediale AGORÀ, in Piazza San Palmerio a Ghilarza, verrà inaugurata la mostra fotografica di Gioele Pinna, “TRACCE DI MEMORIA – Il sogno del polo industriale a Ottana”, a cura di Salvatore Ligios.

Interverranno: Stefano Licheri, sindaco di Ghilarza; Paola Flore, assessore alla P.I. e Cultura; Salvatore Ligios, curatore e Gioele Pinna, fotografo.

Seguirà la presentazione del catalogo fotografico edito da Soter editrice.

Il fotografo Gioele Pinna dialogherà con Alessio Petretto, in collaborazione con la libreria CHIARA & STEFY dI Bachisio Medde.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Ghilarza, del Comune di Ottana e del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, rimarrà aperta fino al 30 LUGLIO 2023, presso lo Spazio multimediale Agorà, Piazza San Palmerio, Ghilarza con i seguenti orari e date: domenica 9, lunedì 11 e martedì 12 dalle 17 alle 22 . Nelle altre settimane venerdì e sabato dalle 17 alle 20.

Info e prenotazioni fuori dai giorni e gli orari stabiliti: cell +39 3280 288 246

In mostra è disponibile il catalogo edito da Soter editrice.